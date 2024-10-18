DOLAR
34,27 -0,52%
EURO
37,17 -0,3%
ALTIN
2.980,51 -0,93%
BITCOIN
2.329.174,83 -1,5%

Mersin'deki Orman Yangını Kontrol Altında

Mersin'in Bozyazı ilçesindeki orman yangını, karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 10:14
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 10:41
Mersin'deki Orman Yangını Kontrol Altında

Mersin'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Mersin'in Bozyazı ilçesinde yer alan Akdeniz Mahallesi'nde, sabah saatlerinde bilinmeyen bir sebepten dolayı ormanlık alanda yangın çıktı.

İhbarın ardından, yangın bölgesine 6 arazöz, 4 su tankı ve çok sayıda yangın söndürme ekibi gönderildi. Ekiplerin yoğun karadan müdahaleleri sayesinde yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın sonucunda 15 dekarlık bir alanın etkilendiği bildirilirken, yangının sebebinin belirlenmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın karadan müdahaleyle kontrol altına...

Mersin'in Bozyazı ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

İLGİLİ HABERLER

5.000 TL Cumhuriyet İkramiyesi gelişmesi! Emeklilere 29 Ekim İkramiyesi müjde mi geldi

BTC mega rallisi kapıda! Sadece O gün bekleniyor

2025 asgari ücret zammında 23.000 TL artış! Emeklinin eli ayağına dolaşacak

Resmi Gazete'de yayımlandı! Nakit ödeme dönemi bitti: Emekliler dahil herkesi kapsıyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yarın e-YDS Sınavı 4 İlde Düzenlenecek
2
Zigana Dağı'nın Sonbahar Güzellikleri
3
Uluslararası Siber Casusluk Operasyonu: 20 Tutuklama
4
37 İl Genelinde Otomobil Dolandırıcılığı Operasyonu
5
ÖZYES Öğrencileri İçin Yurt ve Burs Başvuruları Başladı
6
Venezuela'da Hükümet Karşıtı Faaliyet İddiasıyla 5 Yabancı Gözaltına Alındı
7
Mersin'deki Orman Yangını Kontrol Altında

Resmi Gazete'de yayımlandı! Nakit ödeme dönemi bitti: Emekliler dahil herkesi kapsıyor!

Memurlara son dakika zam müjdesi! Artış yüzde 26 açıklandı

4 ay boyunca 1.000 TL destek! Isınma yardımı bu ay başlayacak

5.000 TL Cumhuriyet İkramiyesi gelişmesi! Emeklilere 29 Ekim İkramiyesi müjde mi geldi

Asgari ücrette adeta zam yağmuruna tutulacaksınız! İşte hükümetin zam planı

Emeklinin cebini kabartacak ödeme fırsatı! Ekim bitene kadar maaş+ 24.000 TL ödeniyor

BTC mega rallisi kapıda! Sadece O gün bekleniyor

2025 asgari ücret zammında 23.000 TL artış! Emeklinin eli ayağına dolaşacak

Ocak bekleniyordu yeni zam Ekim'de geldi! Son dakika yüzde 27 artış onaylandı

TOKİ'den şok indirim! 35 İlde yüzlerce taşınmaz satışı o tarihte başlayacak

Yıllardır emekliliği bekleyenlere müjde geldi! SGK’dan şipşak emeklilik onayı

Milyonları ilgilendiren asgari ücret kararı! Pazarlıkların Odağı: 24.057 TL’den başlayacak