Mersin'deki Orman Yangını Kontrol Altında

Mersin'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Mersin'in Bozyazı ilçesinde yer alan Akdeniz Mahallesi'nde, sabah saatlerinde bilinmeyen bir sebepten dolayı ormanlık alanda yangın çıktı.
İhbarın ardından, yangın bölgesine 6 arazöz, 4 su tankı ve çok sayıda yangın söndürme ekibi gönderildi. Ekiplerin yoğun karadan müdahaleleri sayesinde yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
Yangın sonucunda 15 dekarlık bir alanın etkilendiği bildirilirken, yangının sebebinin belirlenmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir.
Mersin'in Bozyazı ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.