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Mersin'deki Orman Yangınına Acil Müdahale

Mersin Silifke'de çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yayın Tarihi: 11.08.2024 13:28
Güncelleme Tarihi: 11.08.2024 13:38
Mersin'deki Orman Yangınına Acil Müdahale

Mersin'de Orman Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

Mersin'in Silifke ilçesinde, Balandız mevkisinde çıkan orman yangını, ekiplerin yoğun çabasıyla kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Yangının Sebebi Henüz Belirlenmedi

Henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yükselen dumanlar, ihbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipleri harekete geçirdi.

Etkili Müdahale İçin Destek Seferberliği

Yangının yayılmasını önlemek amacıyla, bölgeye söndürme helikopterleri ve arazözler yönlendirildi.

Aktif Müdahale Devam Ediyor

Yangının kontrol altına alınabilmesi için havadan ve karadan yapılan müdahalelerin sürdüğü belirtiliyor. Ekipler, hızlı müdahale ile yangının daha fazla yayılmasını engellemeyi hedefliyorlar.

Mersin'in Silifke ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol...

Mersin'in Silifke ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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