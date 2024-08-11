Mersin'deki Orman Yangınına Acil Müdahale

Mersin'de Orman Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

Mersin'in Silifke ilçesinde, Balandız mevkisinde çıkan orman yangını, ekiplerin yoğun çabasıyla kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Yangının Sebebi Henüz Belirlenmedi

Henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yükselen dumanlar, ihbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipleri harekete geçirdi.

Etkili Müdahale İçin Destek Seferberliği

Yangının yayılmasını önlemek amacıyla, bölgeye söndürme helikopterleri ve arazözler yönlendirildi.

Yangının kontrol altına alınabilmesi için havadan ve karadan yapılan müdahalelerin sürdüğü belirtiliyor. Ekipler, hızlı müdahale ile yangının daha fazla yayılmasını engellemeyi hedefliyorlar.

Mersin'in Silifke ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.