Mersin'deki Otel İnşaatında Yangın Kontrol Altına Alındı

Mersin'de Otel İnşaatında Yangın Çıktı

Mersin'in Erdemli ilçesindeki Ayaş Mahallesi'nde, uzun süredir inşaatına devam edilen 20 katlı bir otelde yangın meydana geldi. Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemedi.

İtfaiye Ekiplerinin Hızlı Müdahalesi

Olayın duyulmasının ardından, bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangının büyümeden kontrol altına alınması için hızlı bir şekilde müdahalede bulundu. Yangın Söndürüldü

Yapılan müdahale sayesinde yangın, itfaiye ekipleri tarafından başarılı bir şekilde söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.