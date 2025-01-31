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Mersin'deki Silahlı Kavga: 3 Şüpheli Tutuklandı

Mersin'deki silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, 3 şüpheli tutuklandı. Kavganın arka planı araştırılıyor.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 23:47
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 23:47
Mersin'deki Silahlı Kavga: 3 Şüpheli Tutuklandı

Mersin'deki Silahlı Kavga: Bir Ölü, Üç Tutuklama

Mersin'in Akdeniz ilçesinde, 29 Ocak'ta meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Olayın Detayları

Kentteki bir mekanda iki grup arasında çıkan tartışmanın ardından, taraflar Müfide İlhan Mahallesi D-400 kara yolunda karşılaşmış ve tartışma büyüyerek kavgaya dönüşmüştür. Kavga sırasında silahla vurulan 3 kişi yaralanmış, yaralılardan Hüseyin Reber Türk (29) hastaneye kaldırılmış ancak müdahalelere rağmen kurtarılamamıştır.

Tutuklamalar ve Şüpheliler

Hüseyin Reber Türk'ün, 2016'da görevden uzaklaştırılan eski Akdeniz Belediye Başkanı Mehmet Fazıl Türk'ün yeğeni ve görevden uzaklaştırılan Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Türk'ün akrabası olduğu öğrenilmiştir.

Silahlı kavgayla ilgili soruşturmayı yürüten İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği, gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmiştir. Şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır.

Kavganın nasıl gerçekleştiğine ve arka planına dair detaylar araştırılmaya devam ediyor.

Mersin'in Akdeniz ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2...

Mersin'in Akdeniz ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Hüseyin Reber Türk (29), doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Mersin'in Akdeniz ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2...

Mersin'in Akdeniz ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Hüseyin Reber Türk (29), doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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