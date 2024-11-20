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Mersin'deki Tekstil Fabrikası Yangını Kontrol Altında

Mersin'de bir tekstil fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı. 4 işçi ve bazı itfaiye erleri dumandan etkilendi.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 09:38
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 09:38
Mersin'deki Tekstil Fabrikası Yangını Kontrol Altında

Mersin'deki Tekstil Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı

Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde, Zeki Ayan Mahallesi'nde bulunan bir tekstil fabrikasında çıkan yangın, ekiplerin yoğun mücadelesi sonucunda kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenemezken, olay yerine çok sayıda itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yangını söndürmek ve kontrol altına almak için hızlı bir şekilde çalışma başlattı. Yangın sırasında fabrikada çalışan 4 işçi, dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Ayrıca, dumandan etkilenen bazı itfaiye erlerine de olay yerinde ilk yardım müdahaleleri yapıldı.

Olay yerine ulaşan polis ekipleri, fabrikanın çevresinde güvenlik önlemleri aldı. İş makinelerinin de destek verdiği müdahale çalışmaları, fabrikada bulunan araçların da etkisiyle zorluklarla karşılaştı.

Yangın, gece boyunca süren müdahale ile kontrol altına alınırken, ekiplerin soğutma çalışmaları halen devam ediyor. Yangının çıkış nedeni hakkında detaylı bir inceleme başlatıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde bir tekstil fabrikasında çıkan yangın, ekiplerce kontrol...

Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde bir tekstil fabrikasında çıkan yangın, ekiplerce kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde bir tekstil fabrikasında çıkan yangın, ekiplerce kontrol...

Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde bir tekstil fabrikasında çıkan yangın, ekiplerce kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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