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Mersin'deki Tekstil Fabrikasında Yangın: 4 İşçi Dumandan Etkilendi

Mersin Toroslar'da tekstil fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor, 4 işçi ve bazı itfaiye erleri dumandan etkilendi.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 01:56
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 02:22
Mersin'deki Tekstil Fabrikasında Yangın: 4 İşçi Dumandan Etkilendi

Mersin'deki Tekstil Fabrikasında Yangın!

Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde, Zeki Ayan Mahallesi'nde bulunan bir tekstil fabrikasında bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Yangınla Mücadele Ekipleri Olay Yerinde

Yangın ihbarı üzerine, bölgeye çok sayıda itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için hızla müdahale etmeye başladı.

Olay sırasında fabrikada çalışan 4 işçi, dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Ayrıca, yangına müdahale eden bazı itfaiye erleri de olay yerinde sağlık ekipleri tarafından tedavi edildi.

Ekiplerin Çalışmalarını Zorlaştıran Koşullar

Fabrikanın zemin katta yer alması ve geniş alana yayılması, itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesini zorlaştırmakta. Bu sebeple, polis olay yerinde güvenlik önlemlerini artırmış durumda.

İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, fabrika çevresinde de önlemler alınmış durumda.

Gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz!

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde bir tekstil fabrikasında çıkan yangın, ekiplerce kontrol...

Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde bir tekstil fabrikasında çıkan yangın, ekiplerce kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde bir tekstil fabrikasında çıkan yangın, ekiplerce kontrol...

Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde bir tekstil fabrikasında çıkan yangın, ekiplerce kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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