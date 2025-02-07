DOLAR
35,98 -0,18%
EURO
37,32 0,19%
ALTIN
3.308,19 -0,41%
BITCOIN
3.537.529,48 -1,63%

Mersin'deki Trafik Kazasında Genç Kemancı Laçin Akyol Hayatını Kaybetti

Mersin'de trafik kazasında ağır yaralanan 18 yaşındaki kemancı Laçin Akyol, hastanede hayatını kaybetti. Sürücü adliyeye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 15:26
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 15:26
Mersin'deki Trafik Kazasında Genç Kemancı Laçin Akyol Hayatını Kaybetti

Mersin'deki Trajik Kaza: Genç Kemancı Hayatını Kaybetti

Mersin'de, yolun karşısına geçmeye çalışırken bir otomobilin çarpması sonucu yaralanan Laçin Akyol, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 18 yaşındaki genç kemancı, İsviçre'de müzik eğitimi alıyordu.

Geçen ay kayak yaparken ayağını kıran Akyol, tedavi için Mersin'deki ailesinin yanına dönmüştü. 25 Ocak'ta Adnan Menderes Bulvarı'nda karşıya geçerken I.H.Ç.'nin kullandığı 33 CBR 05 plakalı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanmıştı. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Akyol, yoğun bakımda yapılan müdahalelere rağmen 26 Ocak akşamı yaşamını yitirdi.

Laçin Akyol'un cenazesinin yarın Çiftlikköy Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi. Akyol'un aile kararıyla organlarının bağışlandığı bildirildi.

Sürücü Gözaltında

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, 26 Ocak'ta "ev hapsi" tedbiriyle serbest bırakılan sürücü I.H.Ç., cumhuriyet savcılığının talimatıyla yeniden gözaltına alındı. Şüpheli, savcılıkta yapılan sorgusunun ardından "taksirle öldürme" suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Laçin Akyol, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve Mersin Devlet Opera ve Balesi'nin birçok konserinde sahne aldı. 2015 yılında Uluslararası Grumiaux Genç Kemancılar Yarışması'nda üçüncülük ödülünün sahibi olmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Akyol'a özel olarak hediye keman göndermişti. 2016'da, aynı yarışmanın ikincilik ödülünü kazanmayı başarmıştı.

İLGİLİ HABERLER

Belediyeden Dar Gelirliye Umut: Sosyal Destek Kartı Hayata Geçti

Okul Ulaşımında Fahiş Zamlar! Velileri Zora Sokacak Artışlar

Sahil Güvenlik Komutanlığı 2025'te 400 Uzman Erbaş Alımı Yapacak

Emekli Maaşlarından Yüzde 17 Kesinti Dikkat! Mart 2025'te Başlayacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzurum'da Trump'ın Gazze Planına Tepki Gösterildi
2
Tokat'ta Devrilen Ambulans Sürücüsünün Durumu İyi
3
CHP'li Aşkın Genç, Hidroelektrik Santrallerinin Özelleştirilmesine Sert Tepki Gösterdi
4
Gümüşhane'de Anne Ayı ve Yavrularının Keyifli Anları Kamerada
5
Arjantin'deki Sarandi Nehri Kırmızı Renkte Endişe Yarattı
6
Fiji Adaları'nda 6 Büyüklüğünde Deprem
7
CHP, Köy Kanunu Değişikliklerini AYM'ye Taşıdı

Kocaeli'den Gaziantep'e TOKİ'nin Arsa Satış Atağı: Tarihlere Dikkat!

Sosyal Desteklere Yüzde 50-66 Zam: Başkan Altay'dan Müjde

Sahil Güvenlik Komutanlığı 2025'te 400 Uzman Erbaş Alımı Yapacak

Meteoroloji'den Acil Uyarı: 19 İl İçin Kar, Fırtına ve Sulu Kar Bekleniyor!

Gölbaşı Belediyesi'nden Bayram İkramiyesi Müjdesi: 5.000 TL!

Emeklilere Promosyon Zamı Müjdesi: ING'den 25.000 TL Destek!

Okul Ulaşımında Fahiş Zamlar! Velileri Zora Sokacak Artışlar

Belediyeden Dar Gelirliye Umut: Sosyal Destek Kartı Hayata Geçti

Emekli Maaşlarından Yüzde 17 Kesinti Dikkat! Mart 2025'te Başlayacak

Yapı Kredi, 82.100 TL Promosyonla Yüzleri Güldürdü!

Dikkat! Havale ve EFT ile Kira Ödemesi Yapanlar Tahliye Edilebilir

Emeklilere Hane Başı 1.500 TL Destek Açıklandı!