Mersin'deki Trafik Kazasında Genç Kemancı Laçin Akyol Hayatını Kaybetti

Mersin'deki Trajik Kaza: Genç Kemancı Hayatını Kaybetti

Mersin'de, yolun karşısına geçmeye çalışırken bir otomobilin çarpması sonucu yaralanan Laçin Akyol, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 18 yaşındaki genç kemancı, İsviçre'de müzik eğitimi alıyordu.

Geçen ay kayak yaparken ayağını kıran Akyol, tedavi için Mersin'deki ailesinin yanına dönmüştü. 25 Ocak'ta Adnan Menderes Bulvarı'nda karşıya geçerken I.H.Ç.'nin kullandığı 33 CBR 05 plakalı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanmıştı. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Akyol, yoğun bakımda yapılan müdahalelere rağmen 26 Ocak akşamı yaşamını yitirdi.

Laçin Akyol'un cenazesinin yarın Çiftlikköy Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi. Akyol'un aile kararıyla organlarının bağışlandığı bildirildi.

Sürücü Gözaltında

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, 26 Ocak'ta "ev hapsi" tedbiriyle serbest bırakılan sürücü I.H.Ç., cumhuriyet savcılığının talimatıyla yeniden gözaltına alındı. Şüpheli, savcılıkta yapılan sorgusunun ardından "taksirle öldürme" suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Laçin Akyol, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve Mersin Devlet Opera ve Balesi'nin birçok konserinde sahne aldı. 2015 yılında Uluslararası Grumiaux Genç Kemancılar Yarışması'nda üçüncülük ödülünün sahibi olmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Akyol'a özel olarak hediye keman göndermişti. 2016'da, aynı yarışmanın ikincilik ödülünü kazanmayı başarmıştı.