Mersin Erdemli'de 'Doğa Müfettişleri' Öğrenciler Ormanlık Alanda Çöp Topladı

Erdemli'de 'Doğa Müfettişleri' projesiyle 11 yaşındaki Aras Kayretli ve kreş öğrencileri ormanlık alanda çöp topladı; atıklar Sıfır Atık Müdürlüğü'ne gönderildi.

Yayın Tarihi: 17.10.2025 16:00
Güncelleme Tarihi: 17.10.2025 16:00
Mersin Erdemli'de 'Doğa Müfettişleri' Öğrenciler Ormanlık Alanda Çöp Topladı

Mersin Erdemli'de "Doğa Müfettişleri" öğrencilere çevre bilinci aşılıyor

Ormanlık alanda temizlik çalışması

Erdemli Belediyesi tarafından doğada farkındalık oluşturmak ve çevre bilincini geniş kitlelere yaymak amacıyla hayata geçirilen Doğa Müfettişleri projesi kapsamında etkinlikler sürüyor.

Bu kapsamda, Belediye Başkanı Mustafa Kara ve sosyal medya hesabından "takipçim kadar çöp topluyorum" kampanyasını başlatan 11 yaşındaki Aras Kayretli ile Şehit Musa Özalkan Kreş ve Gündüz Bakımevi öğrencileri ormanlık alanda temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Etkinlikte toplanan çöpler, Sıfır Atık Müdürlüğü Ayrıştırma ve Kabul Merkezi'ne götürüldü.

Belediye Başkanı Mustafa Kara yaptığı açıklamada, Aras ve doğa müfettişlerinin geleceğe umut, çevreye nefes olduğunu belirtti. Kara, "Amacımız gençlerimize, yavrularımıza çevre, doğa, sıfır atık ve geri dönüşüm bilincini aşılamak. Aras kardeşimi tebrik ediyorum. Çok güzel bir farkındalık projesi başlattı ben de ilk günden beri takip ediyordum. Bugün de birlikteyiz. Kendi yaş gruplarına, kendinden küçük ve büyük herkese örnek oldu." dedi.

Aras Kayretli ise amacının takipçi kazanmak değil doğa bilinci oluşturmak olduğunu vurgulayarak, "Birçok çöp çıkararak doğamızı temizledik. Doğa ile iç içeyiz. Projemi farkındalık oluşturmak, ormanlara daha çok önem verilmesi için yaptım." ifadelerini kullandı.

Programın sonunda etkinliğe katılan öğrencilere sertifikalar verildi.

