Mersin Erdemli'de İnşaatta Elektrik Akımına Kapılan İşçi Hayatını Kaybetti

Olayın Detayları

Mersin’in Erdemli ilçesine bağlı Koramşalı Mahallesi Arkıt mevkiinde bir inşaatta meydana gelen olayda, beton mikseriyle harç dökme sırasında çalışan Hamza Dikmen (45) elektrik akımına kapıldı.

İş arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Dikmen’i ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Dikmen hayatını kaybetti.

Soruşturma ve İşlemler

Cenaze adli tıpa gönderilirken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

MERSİN'İN ERDEMLİ İLÇESİNDE BİR İNŞAATTA ELEKTRİK AKIMINA KAPILAN İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ.