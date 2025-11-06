Mersin Erdemli'de İnşaatta Elektrik Akımına Kapılan İşçi Hayatını Kaybetti

Mersin Erdemli'de, Koramşalı Mahallesi'ndeki inşaatta elektrik akımına kapılan 45 yaşındaki Hamza Dikmen yaşamını yitirdi; soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 14:33
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 14:33
Olayın Detayları

Mersin’in Erdemli ilçesine bağlı Koramşalı Mahallesi Arkıt mevkiinde bir inşaatta meydana gelen olayda, beton mikseriyle harç dökme sırasında çalışan Hamza Dikmen (45) elektrik akımına kapıldı.

İş arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Dikmen’i ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Dikmen hayatını kaybetti.

Soruşturma ve İşlemler

Cenaze adli tıpa gönderilirken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

