Mersin Erdemli'de Kundakçı Komşu Hakim Karşısında: 'Çok Pişmanım'

Mersin Erdemli'de Kundakçı Komşu Hakim Karşısında

27 Ağustos 2025'te Koyuncu Mahallesi Töre Sokak'ta başlayan yangın, Özden ailesinin düğün gecesinde ev ve depoları sardı. Olayda yaklaşık 10 milyon TL maddi zarar meydana geldi.

Olayın seyri

Çiftçilikle uğraşan Ahmet ve Şule Özden ile oğulları Salih ve gelinleri Şerife'nin yayladaki düğün sırasında, aileye ait 2 katlı evin deposunda yangın çıktı. Alevler kısa sürede deponun yanında bulunan 2 katlı evi sardı. 10 itfaiye ekibi müdahalede bulundu ve saatler süren çalışmalarla yangın kontrol altına alındı.

Yapılan incelemede yangının kundaklama olduğu belirlendi; soruşturma sonucu yakalanan şüpheli A.İ., tinerle yangını çıkardığını itiraf ederek tutuklandı.

Duruşma ve savunma

İlk duruşma Erdemli Adliyesi 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Tutuklu bulunan şüpheli A.İ., Konya'daki cezaevinden SEGBİS ile duruşmaya katıldı. Savunmasında arazi davasından kaynaklı üzerlerine 400 bin TL borç çıktığını belirterek 'Şu anda çok pişmanım, tahliyemi ve beraatımı istiyorum' dedi.

Özden ailesi, duruşmada suçunu itiraf eden zanlının en ağır şekilde cezalandırılmasını isterken, yaklaşık 10 milyon TL tutarındaki maddi zararlarını bildirdi. Savcı, sanığın oluşan husumet nedeniyle Özden ailesinin yaşadığı evi tiner dökerek yaktığını belirterek TCK 151/1, 152/2 A ve 53 maddelerinden cezalandırılmasını talep etti.

Sanık ve avukatı tahliye talep edip savunma için ek süre isterken, müşteki avukatı sanık hakkında en üst seviyeden ceza verilmesini ve zanlının kardeşlerinin de davaya dahil edilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı savunmaların hazırlanması için ileri bir tarihe erteledi.

OLAY, 27 AĞUSTOS 2025'TE ERDEMLİ İLÇESİNE BAĞLI KOYUNCU MAHALLESİ TÖRE SOKAK'TA YAŞANMIŞTI. (ARŞİV)