Mersin Erdemli'de Virajı Alamayan Kamyon Depoya Çarptı: 2 Yaralı

Mersin Erdemli'de Tömük Mahallesi'nde virajı alamayan 33 AJM 213 plakalı kamyon evin deposuna çarptı; araç yan yattı, 2 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 13.10.2025 14:55
Güncelleme Tarihi: 13.10.2025 14:57
Mersin'in Erdemli ilçesinde, Tömük Mahallesi'nde meydana gelen kazada bir nakliye kamyonu müstakil evin deposuna çarparak yan yattı. Kazada araçtaki iki kişi yaralandı, depo duvarı yıkıldı ve depo içindeki bazı malzemeler zarar gördü.

Kaza Detayları

Edinilen bilgilere göre, Hasan K.'nın kullandığı 33 AJM 213 plakalı nakliye kamyonu, Tömük Mahallesi 805 Sokak'taki virajda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Araç virajı alamayıp müstakil evin deposuna çarpıp yan yattı. Kazada araçtaki sürücü ve yanındaki kişi yaralandı.

Müdahale ve Tahliye

Kaza ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçta sıkışan iki yaralı çıkarıldı ve ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın etkisiyle depo duvarı yıkıldı ve depo içindeki bazı malzemelerde hasar oluştu.

Depo Sahibi Açıklaması

Ramazan Karabulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada virajı dönemeyen kamyon sürücüsünün duvara çarptığını söyledi. Karabulut, olay yerindekilere yardım ettiklerini belirterek, "Adamlarda bir şey yok, can kaybı yok. Önemli olan o. Bura daha önce ahırdı, şimdi depo olarak kullanıyoruz. Kamyon eve girer diye korktuk." dedi.

