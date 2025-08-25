DOLAR
Mersin Erdemli'de Yaya Geçidinde Kaza: Motosiklet Sürücüsü Öldü

Mersin Erdemli'de yabancı plakalı cipin yaya geçidinde çarptığı motosiklet sürücüsü Nurettin Badas hayatını kaybetti; cip sürücüsü H.K. gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 11:38
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 11:38
Kaza ve İlk Müdahale

Erdemli'de meydana gelen kazada, yabancı plakalı cip ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Olay, Akdeniz Mahallesi'ndeki yaya geçidinde gerçekleşti.

H.K. yönetimindeki cip, yaya geçidinden D-400 kara yoluna geçmeye çalışan Nurettin Badas idaresindeki 33 AOS 708 plakalı motosiklete çarptı.

Ambulans ve Hastane Süreci

Çarpışmanın etkisiyle sürüklenen Nurettin Badas'a yoldan geçen bir hemşire tarafından kalp masajı yapıldı. İhbarla olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Badas'ı Erdemli Devlet Hastanesi'ne sevk etti.

Hastanede doktorların müdahalesine rağmen Nurettin Badas kurtarılamadı.

Görüntüler ve Soruşturma

Kazaya ilişkin görüntüler bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kaydı inceleyen ekiplerin çalışması sonucu cip sürücüsü H.K. polis ekiplerince gözaltına alındı.

