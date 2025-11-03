Mersin Gülnar'da Bahçe Yangını: Mehmet Ali Külah (70) Hayatını Kaybetti

Mersin'in Gülnar ilçesinde yabani otları temizlemek için ateş yakılan bahçede çıkan yangında 70 yaşındaki Mehmet Ali Külah yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 03.11.2025 13:12
Güncelleme Tarihi: 03.11.2025 13:12
Çavuşlar Mahallesi'nde temizlik amaçlı ateş felakete dönüştü

Mersin'in Gülnar ilçesine bağlı Çavuşlar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bahçede çalışma yapan Mehmet Ali Külah (70), yabani otları temizlemek için ateş yaktı.

Alevlerin ağaçlara sıçramasıyla yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi ve yangına müdahale edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonrası yangın söndürüldü; yapılan arama sırasında Külah'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Cenaze, incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Mersin'in Gülnar ilçesinde yabani otları temizlemek için bahçede ateş yakan kişi, büyüyen yangında hayatını kaybetti. Müdahale sonucu yangın söndürüldü.

