Mersin Gülnar'da Bahçe Yangını: Mehmet Ali Külah (70) Hayatını Kaybetti
Çavuşlar Mahallesi'nde temizlik amaçlı ateş felakete dönüştü
Mersin'in Gülnar ilçesine bağlı Çavuşlar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bahçede çalışma yapan Mehmet Ali Külah (70), yabani otları temizlemek için ateş yaktı.
Alevlerin ağaçlara sıçramasıyla yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi ve yangına müdahale edildi.
Ekiplerin müdahalesi sonrası yangın söndürüldü; yapılan arama sırasında Külah'ın cansız bedenine ulaşıldı.
Cenaze, incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.
