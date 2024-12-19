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Mersin Gümrük İdaresi'nde 'Zincir' Operasyonu: 114 Şüpheli Gözaltında

Mersin Gümrük İdaresi'ne yönelik düzenlenen 'Zincir' operasyonunda 114 şüpheli gözaltına alındı, detaylar ve açıklamalar burada.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 14:50
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 14:50
Mersin Gümrük İdaresi'nde 'Zincir' Operasyonu: 114 Şüpheli Gözaltında

Mersin Gümrük İdaresi'ne Yönelik Büyük Operasyon

Mersin Gümrük İdaresi çalışanlarına yönelik gerçekleştirilen 'Zincir' operasyonunda 114 şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, operasyon Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından yürütülen projeli soruşturma çerçevesinde düzenlendi.

Operasyonun Detayları

Açıklamada, operasyona ilişkin olarak; 34 kamu görevlisi ile gümrük müşavirleri ve müşavirlik çalışanlarından oluşan şüphelilerin gözaltına alındığı bilgisi yer alıyor. Operasyonu başarıyla gerçekleştiren Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ve koordinasyonu sağlayan Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tebrik edildi.

Bu operasyon, kamu kurumlarında yürütülen denetimlerin ve yolsuzlukla mücadele çalışmalarının ne denli önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

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