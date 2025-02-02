Mersin İtfaiye Ekipleri Otellerde Yangın Denetimi Gerçekleştirdi

Mersin'de İtfaiye Ekipleri Yangın Denetimleri Yürütüyor

Mersin'de itfaiye ekipleri, yangın riskine karşı otellerde kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, incelenen otellerde bulunan odalar, koridorlar, yangın merdivenleri ve yağmurlama sistemlerini detaylı bir şekilde kontrol etti.

Denetim Kapsamı ve Uyarılar

Ayrıca ekipler, tesislerin mutfak, kazan dairesi ve çamaşırhanelerini de gözden geçirdi. Otel yöneticileri ve çalışanları, yangın riskine karşı bilgi verilip uyarılarda bulunularak, güvenlik standartlarının artırılması hedeflendi.

Açıklamada, İtfaiye Dairesi Başkanlığı Uygunluk ve Ruhsat Şube Müdürü Halil Öztunç'un görüşlerine de yer verildi. Öztunç, "Geçen ay 314 iş yerinin kontrolü yapıldı ve rapor düzenlendi," şeklinde bilgi verdi.

Mersin'de itfaiye ekipleri yangın riskine karşı otellerde denetim yaptı. Ekipler, tesislerin mutfak, kazan dairesi ve çamaşırhanelerini de kontrol etti.

Mersin'de itfaiye ekipleri yangın riskine karşı otellerde denetim yaptı. Ekipler, tesislerin mutfak, kazan dairesi ve çamaşırhanelerini de kontrol etti.