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Mersin Körfezi'ndeki Köpüklenme Krizi: Müsilajdan Daha Kötü

Mersin Körfezi'nde yaşanan köpüklenme, kirlilik seviyesinin alarm verici seviyelere ulaştığını gösteriyor.

Yayın Tarihi: 13.08.2024 11:02
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 11:02
Mersin Körfezi'ndeki Köpüklenme Krizi: Müsilajdan Daha Kötü

Mersin Körfezi'nde Köpüklenme Problemi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Deniz Bilimleri Enstitüsü Direktörü Prof. Dr. Barış Salihoğlu, Mersin Körfezi'nde kırılma noktası olan kirlilik seviyesinin, "müsilajdan beter" olduğunu vurguladı.

Köpüklenme ve Görüş Mesafesindeki Azalma

Son bir aydır Mersin Körfezi’nde kıyıya yakın bölgelerde deniz yüzeyinde köpüklenme gözlemleniyor. Salihoğlu, denizdeki görünürlüğün de azaldığını belirterek, "Denize baktığınızda sadece 1,5 metre görüyorsunuz" ifadesini kullandı.

Mersin Körfezi’nin Kirlilik Derecesi

Körfez, Doğu Akdeniz'in en kirli bölgeleri arasında yer alıyor. Salihoğlu, bölgedeki durumun Marmara Denizi ile aynı seviyeye geldiğini belirterek, "Burada gözle görülür bir kirlilik var" dedi. Bu kirlilik, deniz yüzeyinde köpüklü yapılar ve yoğun alg patlamalarıyla kendini gösteriyor.

Kirlenmenin Nedenleri

Salihoğlu, bu durumu şehir kirliliği, artan evsel atıklar ve önemli nehirlerden gelen kirlilik girdileriyle ilişkili olarak değerlendirdi. Ayrıca, "Buradaki durum müsilajdan daha kötü, çünkü kirlilik yükü inanılmaz yüksek" açıklamasında bulundu.

Deniz Problemlerinin Çözümü İçin Acil Önlemler

Ayrıca, ODTÜ ile Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin iş birliğiyle başlattıkları "Temiz Akdeniz İçin Ekosistem Tabanlı İzleme ve Yönetim Planı Projesi" ile farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını belirtti. Ancak, bu çabaların yeterli olmadığını vurguladı.

Denizler İçin Seferberlik Çağrısı

Salihoğlu, bölgedeki kirliliğin karşısında durmak için insanların dikkatini çekerek, "Denizlerin durumu için seferberlik yaklaşımını benimsememiz gerekiyor" diyerek tavsiyelerde bulundu. Kirli su ve çevresel sorunlar, sosyal, ekonomik ve ekolojik kayıplara yol açabilecek ciddi tehditler oluşturuyor.

Kirlenmeye yönelik etkili yönetim ve iyi tarım uygulamaları ile acil olarak harekete geçilmesi gerektiğini ifade etti.

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