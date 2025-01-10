Mersin Merkezli Dolandırıcılık Operasyonunda 11 Zanlı Tutuklandı

Mersin merkezli büyük dolandırıcılık operasyonunda 11 kişi tutuklandı, 190 milyon lira haksız kazanç tespit edildi.

Yayın Tarihi: 10.01.2025 11:57
Güncelleme Tarihi: 10.01.2025 12:02
Mersin Merkezli Dolandırıcılık Operasyonunda 11 Zanlı Tutuklandı

Mersin merkezli olarak gerçekleştirilen düzenli dolandırıcılık operasyonunda 11 zanlı tutuklandı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, internet üzerinden sahte ilanlarla ürün satışı, bungalov ev kiralama ve şantaj yoluyla nitelikli dolandırıcılık yapan kişilere yönelik kapsamlı bir çalışma başlattı.

Yapılan incelemelerde şüphelilerin, 150 kişiden 190 milyon 965 bin 166 lira haksız kazanç sağladığı belirlendi. Mersin merkezli Adana, Şanlıurfa, Ankara, Bitlis, Gaziantep, Kütahya, Samsun, Hatay ve Malatya'da eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda, kimlikleri tespit edilen 27 şüpheli yakalandı.

Operasyon kapsamında yapılan adres aramalarında çok sayıda dijital materyal, tabanca ve mühimmat ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i hakimlik tarafından tutuklanırken, 16 kişi, 3'ü konutu terk etmeme şartıyla olmak üzere serbest bırakıldı.

Mersin merkezli 10 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 27 şüpheliden...

Mersin merkezli 10 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 27 şüpheliden 11'i tutuklandı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, tabanca ve mühimmat ele geçirildi.

Mersin merkezli 10 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 27 şüpheliden...

Mersin merkezli 10 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 27 şüpheliden 11'i tutuklandı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, tabanca ve mühimmat ele geçirildi.

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