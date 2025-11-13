Mersin Mut'ta Seyir Halindeki 02 HK 483 Plakalı Tırda Yangın Söndürüldü

Mersin Mut'ta seyir halindeki 02 HK 483 plakalı tırda yangın çıktı; itfaiyenin erken müdahalesiyle söndürüldü. Ölen ya da yaralanan yok, araçta maddi hasar oluştu.

Yayın Tarihi: 13.11.2025 16:31
Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 16:31
Mersin Mut'ta Seyir Halindeki Tır Alev Aldı

Olayın Detayları

Alınan bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Yapıntı Mahallesi zeytin alanı mevkiinde meydana geldi.

Seyir halindeyken bir anda yanmaya başlayan 02 HK 483 plakalı tır için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. Kısa sürede olay yerine sevk edilen Mersin Büyükşehir Belediyesi Mut İtfaiye Amirliği ve jandarma ekipleri müdahaleye başladı.

Ekiplerin erken ve koordineli müdahalesiyle alevler kısa sürede söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı, ancak araçta maddi hasar meydana geldi.

