Mersin Mut'ta Seyir Halindeki 02 HK 483 Plakalı Tırda Yangın Söndürüldü

Mersin Mut'ta Seyir Halindeki Tır Alev Aldı

Olayın Detayları

Alınan bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Yapıntı Mahallesi zeytin alanı mevkiinde meydana geldi.

Seyir halindeyken bir anda yanmaya başlayan 02 HK 483 plakalı tır için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. Kısa sürede olay yerine sevk edilen Mersin Büyükşehir Belediyesi Mut İtfaiye Amirliği ve jandarma ekipleri müdahaleye başladı.

Ekiplerin erken ve koordineli müdahalesiyle alevler kısa sürede söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı, ancak araçta maddi hasar meydana geldi.

