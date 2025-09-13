Mersin Mut'ta Tır-Otobüs Çarpışması: 3 Ölü, 7 Yaralı
Sertavul Geçidi'nde feci kaza
Mersin'in Mut ilçesinde meydana gelen kazada, 3 kişi hayatını kaybetti ve 7 kişi yaralandı.
Olay, Sertavul Geçidi Burunköy mevkisinde yaşandı. Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 33 EFV 47 plakalı tır, aynı güzergahta ilerleyen 21 KA 021 plakalı yolcu otobüsüne arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle tır ve yolcu otobüsü devrildi, bölgeye kısa sürede jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, yaralanan 7 kişi ise sağlık ekiplerince Mut Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Mersin'in Mut ilçesinde tır yolcu otobüsüne çarptı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.