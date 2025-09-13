Mersin Mut'ta Tır-Otobüs Çarpışması: 3 Ölü, 7 Yaralı

Mersin'in Mut ilçesinde tırın yolcu otobüsüne çarpması sonucu 3 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Olay Sertavul Geçidi Burunköy mevkisinde meydana geldi.

Yayın Tarihi: 13.09.2025 16:45
Güncelleme Tarihi: 13.09.2025 16:45
Mersin Mut'ta Tır-Otobüs Çarpışması: 3 Ölü, 7 Yaralı

Mersin Mut'ta Tır-Otobüs Çarpışması: 3 Ölü, 7 Yaralı

Sertavul Geçidi'nde feci kaza

Mersin'in Mut ilçesinde meydana gelen kazada, 3 kişi hayatını kaybetti ve 7 kişi yaralandı.

Olay, Sertavul Geçidi Burunköy mevkisinde yaşandı. Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 33 EFV 47 plakalı tır, aynı güzergahta ilerleyen 21 KA 021 plakalı yolcu otobüsüne arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle tır ve yolcu otobüsü devrildi, bölgeye kısa sürede jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, yaralanan 7 kişi ise sağlık ekiplerince Mut Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Mersin'in Mut ilçesinde tır yolcu otobüsüne çarptı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve...

Mersin'in Mut ilçesinde tır yolcu otobüsüne çarptı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Mersin'in Mut ilçesinde tır yolcu otobüsüne çarptı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve...

İLGİLİ HABERLER

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü

MEB 2025-2026 Ortak Sınav Takvimi Açıklandı: 6-10. Sınıflar İçin Tarihler

2026 Asgari Ücret Zammı İçin İlk Rakam: Morgan Stanley %20-%25 Öngörüyor

Sinop ve Karatay Belediyeleri KPSS'li Memur, Zabıta ve İtfaiyeci Alımı Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sakarya Zaferi 104. Yılında Polatlı'da Anıldı
2
Ünye'de Radar Aracına Çarpan Otomobil: 2 Yaralı
3
Kayseri'de Otobüste 1 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi, Şüpheli Tutuklandı
4
Trabzon Arsin'de Tır, Kamyon ve Minibüs Kazası: 14 Yaralı
5
Sivas'ta ayı saldırısı: 57 yaşındaki kadın hastaneye kaldırıldı
6
Bakan Yusuf Tekin, mektupla davet eden Atatürk İlkokulu öğrencilerini ziyaret etti
7
Adıyaman Besni'de Silahlı Kavga: 1 Kişi Öldü

Sinop ve Karatay Belediyeleri KPSS'li Memur, Zabıta ve İtfaiyeci Alımı Başlıyor

Yargıtay ve Burdur MAKÜ 4/B Personel Alımı — 2024 KPSS (B), Son Başvuru 15 Eylül 2025

Osmaniye Belediyesi'nden 8.000 TL Eğitim Desteği: Başvurular Başladı (4.000+4.000 TL)

Bitlis'te Üç Büyük Yatırım: 112, Yol ve Stadyum İhaleleri Açıldı

İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü

MEB'den Gastronomi Liseleri: İstanbul ve Erzurum'da Geleceğin Şefleri Yetişiyor

Konut Kredisi Faizleri Güncellendi: Banka Banka 120 Ay Oranları

MEB 2025-2026 Ortak Sınav Takvimi Açıklandı: 6-10. Sınıflar İçin Tarihler

Şahinbey'den Rekor Destek: Üniversite Öğrencilerine 50.000 TL — Başvurular 17 Eylül'de

2026 Asgari Ücret Zammı İçin İlk Rakam: Morgan Stanley %20-%25 Öngörüyor

Esenyurt'tan 'Eskart' Müjdesi: Binlerce Öğrenciye Ücretsiz Kırtasiye