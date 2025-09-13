Mersin Mut'ta Tır-Otobüs Kazası: 3 Ölü, 7 Yaralı

Mersin'in Mut ilçesinde tırın yolcu otobüsüne çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Olayın ayrıntıları ve isimler açıklandı.

Yayın Tarihi: 13.09.2025 17:51
Güncelleme Tarihi: 13.09.2025 17:51
Mersin Mut'ta Tır-Otobüs Kazası: 3 Ölü, 7 Yaralı

Mersin'in Mut ilçesinde tır ile yolcu otobüsü çarpıştı: 3 ölü, 7 yaralı

Sertavul Geçidi Burunköy mevkisinde meydana gelen kazada, tır ve yolcu otobüsünün devrildiği bildirildi. Olayda ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Kaza ayrıntıları

Sürücü Cengiz Köysürenbaş idaresindeki 33 EFV 47 plakalı tır, aynı güzergahta ilerleyen ve Şahin Karataş yönetimindeki 21 KA 021 plakalı yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle, Karaman'dan Iğdır'a gittiği öğrenilen otobüs ile tır devrildi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından yaralılar yakın hastanelere sevk edildi.

Ölü ve yaralı isimleri

Kazada otobüsteki yolculardan Muhammet Ateş ve Kerim Köğce olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücüler Köysürenbaş ve Karataş ile otobüste yolcular Kaan Keser, Ali Fırat Nergiz, Emine Ergin, Fatma Rahimler, Mehmet Karaş, Yasin Uğur yaralandı.

Sağlık ekiplerince Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Emine Ergin de yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olay yerindeki incelemenin ardından Ateş ve Köğce'nin cenazeleri hastane morguna götürüldü.

Güncelleme ve müdahale

Ekiplerin çalışması sonucu tır ve otobüs bulunduğu yerden kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma ve trafik incelemesi devam ediyor.

