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Mersin Sahilleri Sıcak Havadan Kaçış Noktası Oldu

Mersin'in Silifke ilçesinde 35 dereceyi aşan sıcaklık, deniz tatilini vazgeçilmez kıldı.

Yayın Tarihi: 23.07.2025 14:39
Güncelleme Tarihi: 23.07.2025 14:39
Mersin Sahilleri Sıcak Havadan Kaçış Noktası Oldu

Mersin'in Silifke ilçesinde sıcak hava, deniz tutkunlarını sahillere yönlendirdi. Hava sıcaklığı 35 dereceyi aşarken, nem oranı yüzde 60Taşucu, Arkum ve Atayurt mahallelerindeki kumsallarda yoğunluğa yol açtı.

Ziyaretçiler, şemsiyelerin altında dinlenirken, serinlemek için denize girmeyi tercih etti. Ayrıca, yerli ve yabancı turistler, Taşucu Limanı'ndan kalkan teknelerle Akdeniz'in doğal güzelliklerini keşfetme fırsatını yakaladı.

İstanbul'dan tatil için Silifke'ye gelen Ufuk Yumruoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sıcak ve nemli havadan dolayı denizde serinlediklerini belirtti. Yumruoğlu, "Çok sıcak ve nem var. Bu şekilde ne kadar devam edecek bilmiyoruz ama çok fazla etkileniyoruz. Allah'tan deniz var. Suya girip çıktıktan sonra esintide serinlemek iyi geliyor," ifadelerini kullandı.

Mersin'in Silifke ilçesinde 35 dereceyi aşan hava sıcaklığından bunalanlar, denizde yüzerek...

Mersin'in Silifke ilçesinde 35 dereceyi aşan hava sıcaklığından bunalanlar, denizde yüzerek serinledi. Hava sıcaklığının 35 derece, nem oranının da yüzde 60'ı aştığı ilçede Taşucu, Arkum ve Atayurt mahallelerindeki kumsallarda yoğunluk oluştu. Şemsiyelerin gölgelerinde dinlenen ziyaretçiler, serinlemek için denizde yüzerek vakit geçirdi. Bazı yerli ve yabancı turistler de Taşucu Limanı'ndan kalkan teknelerle Akdeniz'in koylarını gezdi.

Mersin'in Silifke ilçesinde 35 dereceyi aşan hava sıcaklığından bunalanlar, denizde yüzerek...

Mersin'in Silifke ilçesinde 35 dereceyi aşan hava sıcaklığından bunalanlar, denizde yüzerek serinledi. Hava sıcaklığının 35 derece, nem oranının da yüzde 60'ı aştığı ilçede Taşucu, Arkum ve Atayurt mahallelerindeki kumsallarda yoğunluk oluştu. Şemsiyelerin gölgelerinde dinlenen ziyaretçiler, serinlemek için denizde yüzerek vakit geçirdi. Bazı yerli ve yabancı turistler de Taşucu Limanı'ndan kalkan teknelerle Akdeniz'in koylarını gezdi.

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