Mersin Şehir Hastanesi 9 Yılda 21 milyon 507 bin 157 Muayene Gerçekleştirdi

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 9 yılda 21 milyon 507 bin 157 muayene, 2025'te 3 milyon 280 bin 370 başvuru ve 78 bin 255 ameliyatla bölge sağlık yükünü üstlendi.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 13:24
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 13:24
Mersin Şehir Hastanesi 9 Yılda 21 milyon 507 bin 157 Muayene Gerçekleştirdi

Mersin Şehir Hastanesi 9 Yılda 21 milyon 507 bin 157 muayene ile bölge sağlık yükünü taşıdı

Türkiye’nin ilk şehir hastanesi olma özelliğini taşıyan Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, açıldığı günden bu yana yalnızca Mersin'in değil çevre illerin de sağlık ihtiyaçlarını üstlenen önemli bir merkez haline geldi. Hastane, geçen 9 yılda 21 milyon 507 bin 157 muayene gerçekleştirerek bölgedeki artan sağlık talebine kesintisiz yanıt verdi.

2025'te başvurular: 3 milyon 280 bin 370

2025 yılı içinde hastaneye yapılan başvurular yoğun oldu. Bu dönemde acil servise 910 bin 316, polikliniklere 2 milyon 370 bin 054 olmak üzere toplam 3 milyon 280 bin 370 başvuru kaydedildi.

Hastane yönetimi, artan talebe rağmen hizmet sürekliliğini sağlamak amacıyla altyapı ve hizmet kapasitesini düzenli olarak güçlendirdi. Elde edilen veriler, kurumun erişilebilir, sürdürülebilir ve nitelikli sağlık hizmeti sunma kapasitesini ortaya koyuyor.

Hizmet çeşitliliği ve yatırımlar

2025'te sağlık hizmetlerinin niteliğini artırmaya yönelik önemli adımlar atıldı. Çocuk ve Genç Ruh Sağlığı Merkezi (ÇÖZGEM) hizmete açılırken, görüntüleme kapasitesini artırmak için 3. Manyetik Rezonans (MR) cihazı vatandaşa sunuldu. Ayrıca İnfertilite Polikliniği, Üroonkoloji Polikliniği ve Androloji Polikliniği gibi birimler devreye alınarak üreme ve erkek sağlığı hizmetlerinde çeşitlilik sağlandı.

Kronik yara ve diyabetik ayak hastalarına yönelik hizmetler Kronik Yara ve Diyabetik Ayak Ünitesi ile güçlendirilirken, şehit ve gazi yakınlarının sağlık hizmetlerine daha hızlı erişimi için Şehit ve Gazi Yakınları İçin Başvuru Noktası oluşturuldu.

Ameliyat ve doğum verileri

2025 yılı Ocak-Kasım döneminde hastanede toplam 78 bin 255 ameliyat başarıyla gerçekleştirildi. Aynı dönemde 7 bin 802 canlı doğum güvenli doğum hizmetleri kapsamında hastanede yapıldı. Bu rakamlar, kurumun bölgedeki sağlık ihtiyacını karşılayan güçlü bir merkez olduğunu gösteriyor.

Eğitim, akademik kadro ve insan kaynağı

Prof. Dr. Mehmet Ballı öncülüğündeki hastane, eğitim ve araştırma faaliyetlerini Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile birlikte sürdürüyor. Hastanede 14 branşta aktif eğitim kliniği4 profesör, 12 doçent ve 3 doktor öğretim üyesi ile Sağlık Bakanlığı kadrosunda görev yapan 22 doçent ve 5 başasistan olmak üzere toplam 46 eğiticimiz bulunuyor. Hastanede 166 uzmanlık öğrencisi eğitim almaktadır.

Açılan kadroların tamamının dolu olduğunu belirten Prof. Dr. Mehmet Ballı, 'Önceliğimiz vatandaşlarımızın sağlık hizmetine güvenli, zamanında ve nitelikli şekilde ulaşabilmesidir. Artan sağlık ihtiyacına karşı hizmetin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla altyapımızı, teknolojik donanımımızı ve insan kaynağımızı sürekli güçlendiriyoruz' ifadelerini kullandı.

