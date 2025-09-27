Mersin Silifke'de Otomobil Zeytin İşçilerine Çarptı: 1 Ölü, 3 Yaralı

Silifke'de bir otomobilin zeytin hasadı yapan işçilere çarpması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, üç kişi yaralandı.

Olay

Edinilen bilgiye göre, Melahat Y'nin kullandığı 33 KMB 60 plakalı otomobil, Silifke-Erdemli kara yolunun Kabasakallı mevkisinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki bahçede zeytin hasadı yapan işçilere çarptı.

Kazada işçiler Selim Avdil, Çağlar Kaya, Yasemin Berber ve Fikret Targan yaralandı.

Müdahale ve soruşturma

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılardan Selim Avdil, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, otomobil sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı.

Mersin'in Silifke ilçesinde bahçede zeytin toplayan işçilere otomobilin çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.