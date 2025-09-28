Mersin Silifke'de Zeytin İşçilerine Çarpan Kazada Ölü Sayısı 2'ye Yükseldi

Mersin'in Silifke ilçesinde meydana gelen kazada, bir otomobilin bahçede zeytin toplayan işçilere çarpması sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 2'ye çıktı.

Olayın ayrıntıları

Kazada, dün Silifke-Erdemli kara yolu Kabasakallı mevkisinde kontrolden çıkan 33 KMB 60 plakalı otomobil, yol kenarındaki bahçede zeytin hasadı yapan işçilere çarptı.

Kazada yaralanan işçiler arasında Selim Avdil, Çağlar Kaya, Yasemin Berber ve Fikret Targan bulunuyordu. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan işçilerden Selim Avdil müdahalelere rağmen kurtarılamadı; ağır yaralanan Yasemin Berber ise tedavi gördüğü hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Sağlık durumu ve soruşturma

Kazada ağır yaralanan Çağlar Kaya ve Fikret Targan'ın tedavilerinin sürdüğü bildirildi. Olayı araştıran jandarma ekiplerince gözaltına alınan otomobil sürücüsü Melahat Y. tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

