Mersin Tarsus'da Aydınlatma Direğine Çarpan Araçta Yangın Çıktı

Mersin Tarsus'ta Yangın Paniği

Mersin'in Tarsus ilçesinde, D-400 kara yolunda meydana gelen trafik kazasında bir otomobil aydınlatma direğine çarptı ve sonrasında yangın çıktı. Olay, sürücü M.A.B.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu gerçekleşti.

Kaza Anı ve Sonrası

22 FC 013 plakalı otomobilin çarpmasıyla birlikte yangın aniden yükseldi. Kazada herhangi bir yaralanma yaşanmazken, araçta büyük hasar meydana geldi. Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri, hızlı bir müdahale ile yangını kontrol altına aldı.

İtfaiye Ekiplerinin Başarılı Müdahalesi

Yangın, itfaiye ekiplerinin etkin müdahalesi sonucunda kısa sürede söndürüldü. Olayın ardından araç bulunduğu yerde hasar görmüş bir şekilde kaldı. Olayla ilgili detaylar araştırılıyor.