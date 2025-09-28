Mersin-Tarsus Otoyolu'nda Minibüs-Tır Çarpışması: 3 Ölü, 16 Yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde tarım işçilerini taşıyan bir minibüsün arkadan çarptığı tır nedeniyle meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.

Kaza Detayları

Kaza, Ankara-Tarsus Otoyolu'nun Damlama mevkisinde gerçekleşti. Tarım işçilerini taşıyan minibüsü M.G. kullanıyordu. Minibüsün plakası 07 BCY 359. İddiaya göre minibüs, B.A. idaresindeki 42 ASD 781 plakalı tırın 42 ATL 24 plakalı dorsesine arkadan çarptı.

Can Kaybı ve Yaralılar

Kazada yaşamını yitirenlerin kimlikleri bildirildi: Emine İrem Oktan (18), Maşallah Oktan (22) ve Halil Boztoğan (51). Kazada yaralanan 16 kişi, sağlık ekipleri tarafından Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Müdahale ve Soruşturma

Olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Cenazelerin otopsi işlemlerinin ardından defin için Şırnak'a gönderileceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

