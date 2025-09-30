Mersin Tarsus'ta Asansör Faciası: Pelin Yaşot Kıyga hayatını kaybetti

Mersin'in Tarsus ilçesinde asansörün zemine düşmesi sonucu 33 yaşındaki Pelin Yaşot Kıyga yaşamını yitirdi; adli ve idari soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 22:51
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 22:51
Olayın detayları

Altaylılar Mahallesi 269 Sokak adresindeki 11 katlı apartmanda yaşayan Pelin Yaşot Kıyga (33)'nın bindiği asansör, 2. kata geldiği sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle arızalandı. Daha sonra asansörün -1. kata düştüğünü duyan bina sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay sırasında eşi Gökhan Kıyga eşini kurtarmaya çalışırken ayağından yaralandı. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerin çalışması sonucu asansörden çıkarılan Pelin Yaşot Kıyga ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Kıyga, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Cenaze ve tören

Kıyga'nın cenazesi hastanedeki işlemlerinin ardından Güney Mezarlığına getirildi. Ayağından yaralanan Gökhan Kıyga, tedavisinin ardından eşinin cenazesine koltuk değnekleriyle katıldı. Cenazeye ailenin yakınları ve protokol üyeleri katıldı; kılınan namazın ardından Pelin Yaşot Kıyga toprağa verildi. Kıyga'nın bir çocuğunun olduğu öğrenildi.

Kaymakamlık açıklaması

Tarsus Kaymakamlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bir sitede saat 7.30 civarında asansör kabin ağırlığının beton bloklarının, asansör kabininin üstüne doğru ivmelenerek kabin ile birlikte zemine düşmesi sonucu ağır yaralanan vatandaşımız, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Yaşanan üzücü olayla ilgili başlatılan adli ve idari tahkikat kapsamlı şekilde devam etmektedir."

Olayla ilgili adli ve idari soruşturma sürüyor; yetkililer gelişmeler hakkında bilgilendirme yapacağını duyurdu.

