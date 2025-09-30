Mersin Tarsus'ta Asansör Kazası: Pelin Yaşot Kıyga Hayatını Kaybetti

Mersin'in Tarsus ilçesinde asansörün düşmesi sonucu 33 yaşındaki Pelin Yaşot Kıyga yaşamını yitirdi; cenazesi Güney Mezarlığı'nda defnedildi.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 19:12
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 19:12
Mersin Tarsus'ta Asansör Kazası: Pelin Yaşot Kıyga Hayatını Kaybetti

Mersin Tarsus'ta Asansör Kazası: Pelin Yaşot Kıyga Hayatını Kaybetti

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen olayda, Pelin Yaşot Kıyga (33) adlı kadın, bindiği asansörün düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Olay, Altaylılar Mahallesi 269 Sokak'taki 11 katlı apartmanın 7. katındaki dairede gerçekleşti. Asansör, 2. kata geldiği sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle arızalandı ve daha sonra -1. kata düştü.

Bina sakinleri asansörün düştüğünü duyunca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bu sırada Kıyga'nın eşi Gökhan Kıyga, eşini kurtarmaya çalışırken ayağından yaralandı.

İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu asansörden çıkarılan Kıyga, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Kıyga, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Güncelleme: Cenazenin Toprağa Verilmesi

Kıyga'nın cenazesi hastanedeki işlemlerinin ardından Güney Mezarlığı'na getirildi. Ayağından yaralanan Gökhan Kıyga, tedavisinin ardından koltuk değnekleriyle eşinin cenazesine katıldı.

Cenazeye Kıyga'nın ailesi, yakınları ve protokol üyeleri katıldı. Burada kılınan cenaze namazının ardından Pelin Yaşot Kıyga'nın cenazesi toprağa verildi. Kıyga'nın bir çocuğunun olduğu öğrenildi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde zemine düşen asansördeki kadın hayatını kaybetti.

Mersin'in Tarsus ilçesinde zemine düşen asansördeki kadın hayatını kaybetti.

Mersin'in Tarsus ilçesinde zemine düşen asansördeki kadın hayatını kaybetti.

İLGİLİ HABERLER

Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam

Işıkhan’dan Müjde: Engelli ve Eski Hükümlülere Milyonluk Hibe Başladı

TOKİ'den Yılın Fırsatı: 509 Konut ve İşyeri İçin İzmir ve İstanbul Öne Çıkıyor

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fatih'te Tramvay Çarpması: Yaya Yaralandı
2
Ankara'da tefecilik operasyonu: 4 gözaltı, 14 milyon 451 bin 287 liralık para akışı
3
Mersin Tarsus'ta Asansör Kazası: Pelin Yaşot Kıyga Hayatını Kaybetti
4
MGK Toplantısı Sona Erdi — Erdoğan Başkanlığında 3 Saatlik Oturum
5
Filistinli Gruplardan Trump'ın Gazze Planına Farklı Tepkiler
6
Borsa İstanbul Manipülasyon Soruşturmasında İkinci Dalga: 4 Tutuklama
7
Trump: ABD 'üniformasız kişilerce içerden işgal altında' — Quantico konuşması

TOKİ'den Yılın Fırsatı: 509 Konut ve İşyeri İçin İzmir ve İstanbul Öne Çıkıyor

Kahramanmaraş'ta TOKİ'den Dev İhale: Arsa Satışı Karşılığı Projesi

SGK ve Devlet Tiyatroları 98 Personel Alımı İlanı — Başvuru ve Sınav Tarihleri

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin

Adalet Bakanlığı'na 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı — Erdoğan Açıkladı, Sınav Beklentisi 2025

Erdoğan'dan 81 İl İçin Dev Sosyal Konut Hamlesi

Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam

Işıkhan’dan Müjde: Engelli ve Eski Hükümlülere Milyonluk Hibe Başladı

Halkbank'tan Promosyonda Rekor: Isparta Sağlıkçılara 95.500 TL

Kış Öncesi Doğalgaz Desteği Başladı: Ailelere 2.500 TL'ye Kadar Yardım

Sağlık Bakanlığı'ndan 18 Bin Personel İlanı Resmi Gazete'de Yayımlandı

DenizBank'tan Memurlara Özel Kredi: %1.99 Faiz, 1,5 Milyon TL'ye Kadar