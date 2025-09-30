Mersin Tarsus'ta Asansör Kazası: Pelin Yaşot Kıyga Hayatını Kaybetti

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen olayda, Pelin Yaşot Kıyga (33) adlı kadın, bindiği asansörün düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Olay, Altaylılar Mahallesi 269 Sokak'taki 11 katlı apartmanın 7. katındaki dairede gerçekleşti. Asansör, 2. kata geldiği sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle arızalandı ve daha sonra -1. kata düştü.

Bina sakinleri asansörün düştüğünü duyunca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bu sırada Kıyga'nın eşi Gökhan Kıyga, eşini kurtarmaya çalışırken ayağından yaralandı.

İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu asansörden çıkarılan Kıyga, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Kıyga, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Güncelleme: Cenazenin Toprağa Verilmesi

Kıyga'nın cenazesi hastanedeki işlemlerinin ardından Güney Mezarlığı'na getirildi. Ayağından yaralanan Gökhan Kıyga, tedavisinin ardından koltuk değnekleriyle eşinin cenazesine katıldı.

Cenazeye Kıyga'nın ailesi, yakınları ve protokol üyeleri katıldı. Burada kılınan cenaze namazının ardından Pelin Yaşot Kıyga'nın cenazesi toprağa verildi. Kıyga'nın bir çocuğunun olduğu öğrenildi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde zemine düşen asansördeki kadın hayatını kaybetti.