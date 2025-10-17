Mersin Tarsus'ta Av Tüfeğiyle Saldırı: 13 Yaşındaki Çocuk Öldü, Saldırgan İntihar Etti

Mersin'in Tarsus ilçesinde Yasin Ataş'ın av tüfeğiyle açtığı ateş sonucu 13 yaşındaki Emir Ali Aktaş yaşamını yitirdi; şüpheli aracı ateşe verip intihar etti.

Yayın Tarihi: 17.10.2025 11:35
Güncelleme Tarihi: 17.10.2025 11:35
Olayın Detayları

Mersin'in Tarsus ilçesi Sarıveli Mahallesi'nde, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Yasin Ataş (59), 33 BBZ 280 plakalı ciple ekmek almaya giden Mustafa Aktaş (22) ve kuzeni Emir Ali Aktaş (13)'a av tüfeğiyle ateş açtı.

Saldırı sonrası olay yerinde park halindeki otomobilini ateşe veren Ataş, daha sonra aynı silahla intihar etti.

Müdahale ve Son Durum

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri müdahale etti. Sağlık ekipleri, Emir Ali Aktaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi, yaralanan Mustafa Aktaş ise hastaneye kaldırıldı.

Emir Ali Aktaş ve Yasin Ataş'ın cenazeleri hastane morguna götürüldü.

Mersin'in Tarsus ilçesinde av tüfeğiyle bir çocuğu öldürüp bir genci yaralayan kişi aynı silahla intihar etti.

