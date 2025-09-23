Mersin Tarsus'ta Cezaevi Aracı Devrildi: 13 Yaralı
Olayın Detayları
Mersin'in Tarsus ilçesinde hükümlüleri taşıyan cezaevi aracının devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı.
Plakası 06 BP 8114 olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen midibüs, Alifakı Mahallesi sınırlarında yol kenarındaki otluk alana devrildi.
Kazada araçta bulunan 8 jandarma personeli ile 5 hükümlü hafif şekilde yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince tedbir amacıyla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Mersin'in Tarsus ilçesinde hükümlüleri taşıyan cezaevi aracının devrilmesi sonucu 8'i jandarma personeli 13 kişi yaralandı.