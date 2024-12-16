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Mersin Tarsus'ta İki Katlı Evde Yangın: 5 Yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde çıkan yangında 5 kişi yaralandı. Yangının kömür sobasından kaynaklandığı belirlendi.

Yayın Tarihi: 16.12.2024 23:44
Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 23:52
Mersin Tarsus'ta İki Katlı Evde Yangın: 5 Yaralı

Mersin Tarsus'ta Yangın Paniği: 5 Yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, Yunus Emre Mahallesi 4518. Sokak'ta bulunan İ.A.'ya ait iki katlı evde çıkan yangın, birçok kişinin yaralanmasına neden oldu. Yangının, kömür sobasından kaynaklandığı bildirildi.

Olay Yerine Müdahale

Yangın ihbarı üzerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri hızlıca olay yerine yönlendirildi. Ekiplerin etkili müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı.

Yaralılar Hastaneye Sevk Edildi

Yangında dumandan etkilenen İ.A. ile aynı aileden A.A, M.A, A.A. ve K.A. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde iki katlı evde, kömür sobasından kaynaklı çıkan yangında 5 kişi...

Mersin'in Tarsus ilçesinde iki katlı evde, kömür sobasından kaynaklı çıkan yangında 5 kişi yaralandı. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında ev hasar aldı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde iki katlı evde, kömür sobasından kaynaklı çıkan yangında 5 kişi...

Mersin'in Tarsus ilçesinde iki katlı evde, kömür sobasından kaynaklı çıkan yangında 5 kişi yaralandı. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında ev hasar aldı.

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