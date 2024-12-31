Mersin Tarsus'ta Küçük Yangın: 3 Kişi Dumandan Etkilendi

Mersin Tarsus'ta Yangın Paniği

Mersin'in Tarsus ilçesinde bulunan Kavaklı Mahallesi'nde bir evde çıkan yangın, kısa sürede paniğe yol açtı. 3 katlı evin son katında meydana gelen yangının nedeni henüz belirlenemedi. Olayı gören komşuların ihbarı üzerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri hızla olay yerine intikal etti.

İtfaiye Ekipleri Hızla Müdahale Etti

Yangın, itfaiye ekiplerinin etkin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı ve söndürüldü. Ne yazık ki, olay sonucunda evde önemli hasar meydana geldi.

Dumandan Etkilenenler Tedavi Altına Alındı

Yangın nedeniyle dumandan etkilenen 3 kişi olay yerinde sağlık ekiplerin müdahalesiyle tedavi edildi. Yangının ardından bölgedeki durum kontrol altına alınmışken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir evde çıkan yangında hasar oluştu, 3 kişi dumandan etkilendi.