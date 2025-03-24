Mersin Tarsus'ta Seyir Halindeki Otomobilde Yangın

Mersin'in Tarsus ilçesinde, seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, Kavaklı Mahallesi Yavuz Donat Bulvarı'nda, A.K. yönetimindeki 33 AES 247 plakalı otomobilin motor kısmında meydana geldi.

Olayın ardından, durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye hemen polis ve itiraiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı; ancak otomobilde hasar oluştu.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, sürücünün durumu hakkında henüz bir bilgi verilmedi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü.

Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü.