Mersin Tarsus'ta Silahlı Kavga: 4 Yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşanan silahlı kavga, bölgedeki sakinleri de tedirgin etti. Olayda, 1'i ağır olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı.

Olayın Ayrıntıları

Tartışma, Tekeliören Mahallesi'nde iki grup arasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında M.P. adlı şahıs, pompalı tüfekle ateş açarken, kardeşi M.P., tartıştıkları B.B., A.A.B. ve bölgede bulunan F.K. yaralandı. Olaydan haberdar olan 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri, hızlı bir şekilde bölgeye sevk edildi.

Yaralıların Durumu

Ağır yaralanan M.P. ile diğer yaralılar B.B., A.A.B. ve F.K. sağlık ekipleri tarafından Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından B.B. ve F.K., Mersin'deki diğer hastanelere sevk edildi.

Gözaltı İşlemleri

Olayın ardından M.P., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.