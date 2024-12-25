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Mersin Tarsus'ta Yangın: 2 Market Hasar Gördü

Mersin'in Tarsus ilçesinde çıkan yangın, iki zincir markette hasara neden oldu. Yangın hızla kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 12:55
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 13:06
Mersin Tarsus'ta Yangın: 2 Market Hasar Gördü

Mersin Tarsus’ta Yangın Felaketi

Mersin’in Tarsus ilçesinde büyüyen bir yangın, iki markette ciddi hasara yol açtı. Yangın, Fatih Mahallesi Çağlayan Caddesi'nde bulunan bir zincir markette, henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü başladı.

Alevler Hızla Yayılınca Müdahale Gecikmedi

Kısa sürede büyüyen alevler, yanındaki diğer zincir markete de sıçradı. Yangının büyümesi üzerine, bölgeye polis ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

TOMA'lar Yangınla Mücadelede Görev Alıyor

Yangın söndürme çalışmalarına İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA) da destek verdi. Ekiplerin yoğun çabaları sonrasında yangın kontrol altına alındı.

Hasar Gören İş Yerlerinde Soğutma Çalışmaları

Yangın sonrası meydana gelen hasar nedeniyle, etkilenen iş yerlerinde soğutma çalışmaları yapıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde çıkan yangın 2 markette hasara yol açtı. Büyükşehir Belediyesi itfaiye...

Mersin'in Tarsus ilçesinde çıkan yangın 2 markette hasara yol açtı. Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Mersin'in Tarsus ilçesinde çıkan yangın 2 markette hasara yol açtı. Büyükşehir Belediyesi itfaiye...

Mersin'in Tarsus ilçesinde çıkan yangın 2 markette hasara yol açtı. Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

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