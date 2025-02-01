Mersin Tarsus'ta Zincirleme Trafik Kazası: 4 Yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 01.02.2025 21:54
Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 21:54
Mersin Tarsus'ta Zincirleme Trafik Kazası: 4 Yaralı

Mersin Tarsus'ta Zincirleme Trafik Kazası: 4 Yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, Alifakı mevkisinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Üç aracın karıştığı bu korkutucu kazada, H.İ. yönetimindeki traktör ile aynı istikamette ilerleyen bir otomobil çarpıştı.

Kaza sonrası, karşı yönden gelen bir panelvan, trafik kazasına karışan araçlara çarparak durabildi. Olayın hemen ardından çevredekilerin yaptığı ihbar üzerine, itfaiye ve sağlık ekipleri hızla bölgeye sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın detaylarına yönelik incelemeler devam ediyor.

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