Mersin Toroslar'da Kiracı Evi Ateşe Verdi: Şüpheli Gözaltında

Mersin Toroslar'da kiracı Selçuk K.'nin evini ateşe verdiği olayda itfaiye yangını söndürdü, şüpheli mahallelinin müdahalesi sonrası polis tarafından gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 07.09.2025 17:44
Güncelleme Tarihi: 07.09.2025 17:50
Olayın ayrıntıları

Toroslar ilçesi Tozkoparan Mahallesi'ndeki 4 katlı apartmanın en üst katında kiracı olarak oturan Selçuk K., iddialara göre evinde yangın çıkardı.

Şüpheli tarafından mutfaktan alınan bazı eşyalar balkondan dışarı fırlatıldı; daha sonra apartmanın damına çıktığı belirtildi.

Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Mahalle sakinlerinin saldırı girişiminde bulunduğu Selçuk K., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheli, olay yerinden uzaklaştırılarak ambulansa bindirildi.

Olayda, şüphelinin uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürüldü. Ayrıca, yangın sonucu dairenin büyük bölümünün yanarak kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.

