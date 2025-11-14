Mersin ve Ankara Kent Konseyleri 'Kardeş Kent' Protokolü İmzaladı

Mersin ve Ankara Kent Konseyleri 'Kardeş Kent Konseyi' Protokolü İmzaladı

Mersin Kent Konseyi ile Ankara Kent Konseyi, kentler arasındaki iş birliğini güçlendirmek amacıyla 'Kardeş Kent Konseyi' protokolünü resmen imzaladı. İki kent, 15 farklı alanda ortak projeler, uzman değişimleri ve etkinlikler gerçekleştireceklerini açıkladı.

İmzalanan protokol kapsamında sivil toplum, kadın, çocuk, gençlik, engelliler, sağlık, eğitim, kültür, sanat, kent, afet, yerel ekonomi, gıda, teknoloji ve ekoloji gibi alanlarda; uzman değişim programları, toplantılar, seminerler, kampanyalar ve çeşitli ortak projeler hayata geçirilecek.

Mersin Kent Konseyi Başkanı Alper Girgeç'in Açıklaması

Mersin Kent Konseyi Başkanı Alper Girgeç, kentler arası iş birliklerini yaygınlaştırmak ve ulusal ölçekte daha etkin projeler üretmek amacıyla Ankara Kent Konseyi ile imzalanan protokol doğrultusunda iki kentin karşılıklı tecrübe paylaşımıyla çalışacağını belirtti. Daha önce Hatay Kent Konseyi ile imzalanan 'Kardeş Kent Konseyi' protokolünün Türkiye'de ilk örnek olduğunu hatırlatan Girgeç, 'Ankara Kent Konseyi ile birlikte yapacağımız faaliyetlerde, komisyon çalışmalarında ve diğer etkinliklerde birlikte hareket etme, birbirimizi destekleme ve örnek olma anlamında bir protokol imzaladık. İmzaladığımız protokol ile amacımız, Mersin Kent Konseyi ve Ankara Kent Konseyi’nin ulusal ölçekte daha etkin ve daha güzel projelere imza atmak için beraber hareket etme konusunda bir duruş sergilemeleri' diye konuştu.

Gelecek Adımlar ve Örnek Uygulamalar

Girgeç, Hatay ve Ankara'nın ardından başka şehirlerle de 'Kardeş Kent Konseyi' görüşmelerinin devam edeceğini ifade etti. Mersin Büyükşehir Belediyesinin kent konseylerine yaptığı destek ve katkıları paylaşmak istediklerini vurgulayan Girgeç, 'Örneğin, bir 'Kent Konseyi Şube Müdürlüğü' Türkiye'de yalnızca 2-3 belediyede var. Mersin Büyükşehir Belediyesi de bunlardan biri. Tüm çalışmalarımızı daha etkin kılmak ve bu örnekleri ulusala yaymak için, bu tür protokollerin imzalanmasını önemsiyoruz' dedi.

