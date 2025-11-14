Mersin ve Ankara Kent Konseyleri 'Kardeş Kent' Protokolü İmzaladı

Mersin ve Ankara Kent Konseyleri, 15 farklı alanda ortak projeler ve uzman değişimleri içeren 'Kardeş Kent Konseyi' protokolünü imzaladı.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 10:22
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 10:22
Mersin ve Ankara Kent Konseyleri 'Kardeş Kent' Protokolü İmzaladı

Mersin ve Ankara Kent Konseyleri 'Kardeş Kent Konseyi' Protokolü İmzaladı

Mersin Kent Konseyi ile Ankara Kent Konseyi, kentler arasındaki iş birliğini güçlendirmek amacıyla 'Kardeş Kent Konseyi' protokolünü resmen imzaladı. İki kent, 15 farklı alanda ortak projeler, uzman değişimleri ve etkinlikler gerçekleştireceklerini açıkladı.

İmzalanan protokol kapsamında sivil toplum, kadın, çocuk, gençlik, engelliler, sağlık, eğitim, kültür, sanat, kent, afet, yerel ekonomi, gıda, teknoloji ve ekoloji gibi alanlarda; uzman değişim programları, toplantılar, seminerler, kampanyalar ve çeşitli ortak projeler hayata geçirilecek.

Mersin Kent Konseyi Başkanı Alper Girgeç'in Açıklaması

Mersin Kent Konseyi Başkanı Alper Girgeç, kentler arası iş birliklerini yaygınlaştırmak ve ulusal ölçekte daha etkin projeler üretmek amacıyla Ankara Kent Konseyi ile imzalanan protokol doğrultusunda iki kentin karşılıklı tecrübe paylaşımıyla çalışacağını belirtti. Daha önce Hatay Kent Konseyi ile imzalanan 'Kardeş Kent Konseyi' protokolünün Türkiye'de ilk örnek olduğunu hatırlatan Girgeç, 'Ankara Kent Konseyi ile birlikte yapacağımız faaliyetlerde, komisyon çalışmalarında ve diğer etkinliklerde birlikte hareket etme, birbirimizi destekleme ve örnek olma anlamında bir protokol imzaladık. İmzaladığımız protokol ile amacımız, Mersin Kent Konseyi ve Ankara Kent Konseyi’nin ulusal ölçekte daha etkin ve daha güzel projelere imza atmak için beraber hareket etme konusunda bir duruş sergilemeleri' diye konuştu.

Gelecek Adımlar ve Örnek Uygulamalar

Girgeç, Hatay ve Ankara'nın ardından başka şehirlerle de 'Kardeş Kent Konseyi' görüşmelerinin devam edeceğini ifade etti. Mersin Büyükşehir Belediyesinin kent konseylerine yaptığı destek ve katkıları paylaşmak istediklerini vurgulayan Girgeç, 'Örneğin, bir 'Kent Konseyi Şube Müdürlüğü' Türkiye'de yalnızca 2-3 belediyede var. Mersin Büyükşehir Belediyesi de bunlardan biri. Tüm çalışmalarımızı daha etkin kılmak ve bu örnekleri ulusala yaymak için, bu tür protokollerin imzalanmasını önemsiyoruz' dedi.

MERSİN VE ANKARA KENT KONSEYLERİ, 15 FARKLI ALANDA ORTAK PROJELER, UZMAN DEĞİŞİMLERİ VE ORTAK...

MERSİN VE ANKARA KENT KONSEYLERİ, 15 FARKLI ALANDA ORTAK PROJELER, UZMAN DEĞİŞİMLERİ VE ORTAK ETKİNLİKLER YÜRÜTMEK ÜZERE ‘KARDEŞ KENT KONSEYİ’ PROTOKOLÜ İMZALAYARAK KENTLER ARASI İŞ BİRLİĞİNİ GÜÇLENDİRME KARARLILIĞINI ORTAYA KOYDU.

MERSİN VE ANKARA KENT KONSEYLERİ, 15 FARKLI ALANDA ORTAK PROJELER, UZMAN DEĞİŞİMLERİ VE ORTAK...

İLGİLİ HABERLER

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

Gecikme Zammı %3,7'ye İndirildi — Vergi ve SGK Borçlarına Büyük Kolaylık

Milli Piyango 2026 Yılbaşı: 800 Milyon TL Büyük İkramiye ve Bilet Fiyatları

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kahverengi Kokarca Marmara'ya Ulaştı: Bursa ve Yalova’da Tarım Alarmı
2
Muğla Büyükşehir 13 İlçede Ücretsiz Diyabet ve Tansiyon Taraması (14-21 Kasım 2025)
3
Fatih’te Şehremini’de Evinde Silahla Ölü Bulunan Kişi
4
TOKİ 2025 Genç Başvuru Ekranı Açılıyor: 18-30 Yaş, Anne-Baba Şartı ve Tarihler
5
TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri
6
3600 Ek Gösterge: 1. Derece Memura Çifte Müjde — Torba Yasa Meclis'te
7
Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

TOKİ Başvuru Durumu: 'Tahsil Edildi' Ne Demek? E-Devlet Uyarısı

Gecikme Zammı %3,7'ye İndirildi — Vergi ve SGK Borçlarına Büyük Kolaylık

2026 Green Card (DV Lottery) Başvuruları: Tarihler ve Başvuru Ekranı

Milli Piyango 2026 Yılbaşı: 800 Milyon TL Büyük İkramiye ve Bilet Fiyatları