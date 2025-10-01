Mersin Yenişehir'de 2 Otomobile Zarar: 5 Şüpheli Gözaltında

Olayın ayrıntıları

Mersin'in Yenişehir ilçesinde, tartışma yaşanan bir olayda park halindeki 2 otomobile zarar verildi.

Edinilen bilgilere göre, Eğriçam Mahallesi Nevit Kodallı Caddesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine bazı zanlılar, araçlara sopa ve demirle vurarak hasar verdi.

Olayda ayrıca zanlıların çevreden aldıkları eşyalarla araçlara saldırdıkları ve 3 kişiyi darbettikleri belirtildi.

Gözaltılar ve soruşturma

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, olayla ilgili 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Olaya karışan diğer zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Olayın, park halindeki 2 otomobile zarar verilme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

