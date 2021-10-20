Mersin’de doktor tüfekle sağlık merkezini bastı! Doktor arkadaşını öldürdü

Mersin’in Mezitli ilçesine bağlı Yeni Mahalle’de bulunan Güçlendirilmiş Göçmen Sağlığı Merkezi’nde saat 10:00 sularında silah sesleri yükseldi. Edinilen bilgiye göre sağlık merkezinde çalışan doktor Hasan Çayır daha önce tartıştığı doktor arkadaşı Ahmet Dikmen ile sabah yeniden tartıştı.

Ardından aracına giden Hasan Çayır, aracındaki tüfeği alıp Ahmet Dikmen’e ateş açtı. Birçok yerinden vurulan Ahmet Dikmen ağır yaralandı. Sağlık merkezindeki doktorların ilk müdahalesinin ardından Ahmet Dikmen Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne sevk edildi.

Polis ekipleri olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatırken, saldırgan Hasan Çayır’ı gözaltına aldı. Öte yandan ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ahmet Dikmen’in hayatını kaybettiği öğrenildi.