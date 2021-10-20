İstanbul 17°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
1432.8
ALTIN
527.47
DOLAR
9.2205
STERLİN
12.7753
EURO
10.7589
Uzaydan gizemli sinyaller geldiği keşfedildi
Son Dakika
Uzaydan gizemli sinyaller geldiği keşfedildi
Kaç kişi koronavirüsten hayatını kaybetti? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca günlük koronavirüs tablosunu açıkladı
Son Dakika
Kaç kişi koronavirüsten hayatını kaybetti?...
Ekim ayında altın fiyatları ne durumda?
Ekim ayında altın fiyatları ne...
NASA'dan uyarı: Dev bir astroid dünyaya yaklaşıyor!
Son Dakika
NASA'dan uyarı: Dev bir astroid...

Mersin’de doktor tüfekle sağlık merkezini bastı! Doktor arkadaşını öldürdü

Mersin’de bir doktor sağlık merkezini silahla bastı. Çalıştığı sağlık merkezindeki arkadaşı Ahmet Dikmen’i tüfekle vurdu. Ağır yaralanan Ahmet Dikmen hastaneye sevk edildi. Olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

20 Ekim 2021 Çarşamba 18:06
Mersin’de doktor tüfekle sağlık merkezini bastı! Doktor arkadaşını öldürdü
Takip Et:

Mersin’in Mezitli ilçesine bağlı Yeni Mahalle’de bulunan Güçlendirilmiş Göçmen Sağlığı Merkezi’nde saat 10:00 sularında silah sesleri yükseldi. Edinilen bilgiye göre sağlık merkezinde çalışan doktor Hasan Çayır daha önce tartıştığı doktor arkadaşı Ahmet Dikmen ile sabah yeniden tartıştı.


Ardından aracına giden Hasan Çayır, aracındaki tüfeği alıp Ahmet Dikmen’e ateş açtı. Birçok yerinden vurulan Ahmet Dikmen ağır yaralandı. Sağlık merkezindeki doktorların ilk müdahalesinin ardından Ahmet Dikmen Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne sevk edildi.

Polis ekipleri olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatırken, saldırgan Hasan Çayır’ı gözaltına aldı. Öte yandan ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ahmet Dikmen’in hayatını kaybettiği öğrenildi.


Son Güncelleme: 20.10.2021 18:06
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
MersinDoktorAhmet Dikmen
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erzurum’da İller Bankası’nın eski binasında yangın çıktı
Erzurum’da İller Bankası’nın eski binasında yangın çıktı
Mersin’de bir kişi önce eşini öldürdü, ardından intihar etti
Mersin’de bir kişi önce eşini öldürdü, ardından intihar etti
Diyarbakır’da “yan baktın” kavgasında 17 yaşındaki lise öğrencisi bıçaklanarak öldürüldü
Diyarbakır’da “yan baktın” kavgasında 17 yaşındaki lise öğrencisi bıçaklanarak öldürüldü
Balıkesir’de “huzur” operasyonu: 256 gözaltı
Balıkesir’de “huzur” operasyonu: 256 gözaltı
Gaziantep’te silahlı çatışma: 3 yaralı
Gaziantep’te silahlı çatışma: 3 yaralı
Kırklareli’nde yurda yasa dışı yollarla giriş yapan 83 düzensiz göçmen yakalandı
Kırklareli’nde yurda yasa dışı yollarla giriş yapan 83 düzensiz göçmen yakalandı

Popüler Haberler

Mevlidi Nebi Haftası ne zaman 2021 Mevlidi Nebi haftası hangi tarihler arasında kutlanıyor
2021 Magnum çekiliş sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu! Magnum çekiliş sonuçları ne zaman?
Türkiye - Norveç maçı ne zaman, hangi kanalda? Türkiye - Norveç maçı canlı yayın kanalı
Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı?
Deniz taksi açılış ücreti ve mil başı ücreti ne kadar?
MasterChef'te yarışmacılara bölüm başı ne kadar ödeniyor?
Kim Milyoner Olmak İster'in ödül sistemi yenilendi! Kim Milyoner Olmak İster yeni ödül sistemi nasıl?
1100 TL'lik sosyal yardım desteği nedir? Kimler 1100 TL'lik sosyal yardım desteğinden faydalanabilir?
Kuryeler ne kadar maaş alıyor?
O Ses Türkiye ne zaman başlıyor? O Ses Türkiye yeni jüri üyeleri kimler oldu?
Sadakatsiz dizisine kendini kaptıran Seren Serengil, Derin'e adeta nefret kustu!
Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş Vedat Muriqi için yeniden karşı karşıya
ATV İkimizin Sırrı dizisi ne zaman başlıyor?
Sirius yıldızı güneş kavuşumu saat kaçta, hangi gün?
Trabzonspor Ümraniyespor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber ve Haberler Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.