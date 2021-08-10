Mersin’de petrol tesisinde korkutan patlama

Mersin’in Akdeniz ilçesindeki bir petrol tesisinde patlama oldu. Patlamanın etkisiyle çevredeki bazı evlerin camları patladı. Büyük paniğe yol açan patlamanın ardından bölgeye çok sayıda çevik kuvvet ekibi gönderilirken, geniş çaplı önlem alındı.

İlk incelemelere göre patlamanın drone’un tesis içindeki bir petrol tankına çarpması sonucunda gerçekleştiği anlaşıldı.

Karaduvar Mahallesinde gerçekleşen patlamanın ardından ekipleri mahalleye giriş ve çıkışları kapattı. Terör saldırı olma ihtimaline karşı bölgede bomba imha ekipleri de hazır bulundu. Tesis ve çevresinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.