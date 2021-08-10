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Mersin’de petrol tesisinde korkutan patlama

Mersin’in Akdeniz ilçesinde bir petrol tesisinde patlama meydana geldi. Çevredeki evlerin camlarının kırıldığı patlama büyük paniğe yol açtı. Bölgede geniş çaplı önlemler alınırken, çok sayıda çevik kuvvet ekibi sevk edildi.

10 Ağustos 2021 Salı 12:46
Mersin’de petrol tesisinde korkutan patlama
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Mersin’in Akdeniz ilçesindeki bir petrol tesisinde patlama oldu. Patlamanın etkisiyle çevredeki bazı evlerin camları patladı. Büyük paniğe yol açan patlamanın ardından bölgeye çok sayıda çevik kuvvet ekibi gönderilirken, geniş çaplı önlem alındı.


İlk incelemelere göre patlamanın drone’un tesis içindeki bir petrol tankına çarpması sonucunda gerçekleştiği anlaşıldı.

Karaduvar Mahallesinde gerçekleşen patlamanın ardından ekipleri mahalleye giriş ve çıkışları kapattı. Terör saldırı olma ihtimaline karşı bölgede bomba imha ekipleri de hazır bulundu. Tesis ve çevresinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.


Son Güncelleme: 10.08.2021 12:46
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Anahtar Kelimeler:
MersinPatlamaPetrol Tesisi
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