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Mersin'de Trafik Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti, 27 Kişi Yaralandı

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Mersin'de Trafik Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti, 27 Kişi Yaralandı
Mersin'de meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken, 27 kişi yaralandı. Kazada bir otobüs, kavşakta bir kamyonla çarpışarak dere yatağına devrildi.

Mersin'de Antalya'dan Adana istikametine giden bir otobüs, kavşakta bir kamyonla çarpıştıktan sonra dere yatağına devrildi. Otobüs sürücüsü hayatını kaybederken, kamyon şoförü ve otobüsteki 27 yolcu yaralandı.

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