Mersin'de Trafik Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti, 27 Kişi Yaralandı

Mersin'de meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken, 27 kişi yaralandı. Kazada bir otobüs, kavşakta bir kamyonla çarpışarak dere yatağına devrildi.