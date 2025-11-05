Meryem Gemicioğlu'na Kamera Arkası'ndan Büyük Ödül

YYÜ öğrencisi Meryem Gemicioğlu, "1+1" kısa filmiyle Kamera Arkası Yarışması'nda 'senaryo eğitim desteği' ödülünü kazandı; gösterim sonrası izleyicilerle söyleşi yaptı.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 12:54
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 12:54
Meryem Gemicioğlu'na Kamera Arkası'ndan Büyük Ödül

Meryem Gemicioğlu'na Kamera Arkası'ndan büyük ödül

Ankara'da 29 Ekim akşamı sanat ve sinema buluşması

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) öğrencisi genç yönetmen Meryem Gemicioğlu, "1+1" adlı kısa filmiyle Kamera Arkası Kısa Film Senaryo Yarışması'nda ödüle layık görüldü.

Ankara, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı akşamında Artales Film tarafından düzenlenen Artales Kısa Film Gösterimi'ne ev sahipliği yaptı. Etkinlik, Ankara Çankaya'daki Kült Kavaklıdere'de sinemaseverlerle bir araya geldi ve gecenin en dikkat çeken anlarından biri Gemicioğlu'nun ödül sevinciydi.

Genç yönetmen, "1+1" ile sadece senaryo gücüyle değil, aynı zamanda güçlü görsel diliyle de beğeni topladı. Yarışmada kendisine verilen "senaryo eğitim desteği" ödülünün yanı sıra, filmin gösteriminin ardından izleyicilerle bir söyleşi gerçekleştirdi.

Söyleşide Gemicioğlu, film sürecini ve karakterlerinin oluşumunu anlatarak katılımcıların sorularını yanıtladı; izleyiciler yapım süreci ve senaryo çalışmaları hakkında detaylı bilgi aldı.

Etkinliğin moderatörlüğünü üstlenen gazeteci ve sinema eleştirmeni Hayri Çölaşan, Gemicioğlu'nu tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

YYÜ Radyo, Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı Doç. Dr. Birgül Alıcı ise, Meryem Gemicioğlu'nun elde ettiği başarıyla gurur duyduklarını belirterek, "Öğrencilerimizin kısa film alanında böylesine anlamlı başarılar elde etmesi, bölümümüz adına büyük bir gurur kaynağıdır. Meryem Gemicioğlu, hem yeteneği hem de çalışma disipliniyle genç sinemacılara örnek oldu. Kendisini yürekten kutluyorum ve başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu.

