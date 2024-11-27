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Meryemana Tabiat Parkı'na Ücretsiz Giriş 2025'e Kadar Devam Edecek

Meryemana Tabiat Parkı'na 1 Ocak 2025'e kadar ücret alınmayacak. İddialar asılsız, çalışmalar yıl sonuna kadar tamamlanacak.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 23:56
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 23:56
Meryemana Tabiat Parkı'na Ücretsiz Giriş 2025'e Kadar Devam Edecek

Meryemana Tabiat Parkı'nda Ücretsiz Giriş Dönemi

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Meryemana Tabiat Parkı alanına 1 Ocak 2025 tarihine kadar herhangi bir ücret alınmayacak.

Genel müdürlük, bazı medya organlarında işletmenin devrinden sonra fiyatların arttığına dair çıkan iddiaların asılsız olduğunu belirtti. Yazılı açıklamada, "Söz konusu haberlerde geçen ücret tarifesi, 22 Mart'ta idarece onaylanan 2024 Korunan Alan Ücret Tarifesi kapsamında belirlenen bedellerdir ve alanın devredilmesinden sonra yapılan bir çalışma değildir,” denildi.

Geçmiş ve Güncel Gelişmeler

Selçuk ilçesinde yer alan Meryemana Tabiat Parkı'nın 7 bin 491 metrekarelik alanı, 1997 yılında otopark olarak Selçuk Belediyesine tahsis edilmiştir. Açıklamada, otoparkın gerekli izin süresi sonunda genel müdürlüğe devredilmesi gerektiği vurgulandı.

Selçuk Belediyesi, 30 günlük süre sonunda otoparkı geri vermediği için genel müdürlük, alanı 27.11.2024 tarihinde teslim alabilmiştir. Kurum, hemen ardından alanın genel temizliği ve güvenliği için personel görevlendirmiştir.

Ayrıca, çevre düzenleme, bakım onarım ve girişlerdeki yoğunluğu azaltmak amacıyla HGS sistemi kurulumu çalışmaları da hızla sürdürülmektedir. Bu çalışmaların yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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