Merz: Almanya "Savaşta Değiliz ama Artık Barış İçinde de Yaşamıyoruz"

Başbakan Friedrich Merz, Schwarz Ekosistem Zirvesi'nde siber saldırılar, sabotajlar ve hibrit tehditlere dikkat çekti; Almanya'nın benzeri görülmemiş bir güvenlik durumu yaşadığını söyledi.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 21:17
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 21:17
Schwarz Ekosistem Zirvesi'nde uyarı

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Berlin'de düzenlenen Schwarz Ekosistem Zirvesinde iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi. Merz, ülkenin karşı karşıya olduğu güvenlik tehditlerine ilişkin net uyarılarda bulundu.

Konuşmasında "Savaşta değiliz ama artık barış içinde de yaşamıyoruz." ifadesini kullanan Merz, tehditlerin somut ve gerçek olduğunu vurguladı.

Şansölye, siber saldırılar, sabotajlar ve hibrit tehditler nedeniyle Almanya'nın "benzeri görülmemiş" bir güvenlik durumuyla karşı karşıya olduğunu belirterek, bu tür tehditlere karşı önlemlerin artırıldığını söyledi.

Merz ayrıca İnsansız hava araçlarının (İHA) uçuşları ve casusluk faaliyetlerinin yalnızca Almanya'da değil, birçok Avrupa ülkesinde kamu organlarına yönelik ciddi bir tehdit oluşturduğunu kaydetti.

