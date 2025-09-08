Merz: NATO, Avrupa'nın Yeni Güvenlik Mimarisi İçin Belkemiği

Büyükelçiler Konferansı'ndan güçlü mesaj

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Dışişleri Bakanlığı'nda düzenlenen "Büyükelçiler Konferansı"nda yaptığı konuşmada, "NATO, Avrupa için yeni bir güvenlik mimarisinin belkemiği olarak kalmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

Merz, Almanya'nın kısa sürede bu hedef için gerekli koşulları oluşturduğunu belirterek, ilkbaharda savunma harcamalarına gerekli fon ayırmak için anayasayı değiştirdiklerini kaydetti.

Avrupa'nın güvenliğinde öncü rol

Gelecek yıllarda NATO’nun Avrupa ayağını güçlendirme görevinde öncü olmak istediklerini vurgulayan Merz, bunun stratejik açıdan gerekli olduğunu dile getirdi. Almanya'nın bu alandaki kararlılığını ve yönlendirici rolünü öne çıkardı.

"ABD ile ilişkimiz değişiyor"

Merz, Avrupa'nın güvenliğinin ana sorumluluğunu artık ABD'nin tek başına taşımasının beklenmemesi gerektiğini belirterek, "Burada gerçekleri görmemiz gerekiyor. ABD ile ilişkimiz değişiyor. ABD de çıkarlarını yeniden değerlendiriyor" dedi.

ABD'nin Avrupa'nın en önemli ortağı olarak kalacağını vurgulayan Merz, "Yakın bir koordinasyon ve işbirliği içinde çalışmaya hazırız." ifadesini kullandı. Merz, ilişkilerin "konuya ve çıkarlara dayalı olacağını" ve Avrupalıların pozisyonunun kendi güçlerine bağlı olacağını söyledi.

Ukrayna'ya destek ve Rusya'nın tehditleri

Merz, AB partnerleri ve İngiltere ile birçok önemli konuda ortak tutum sergilediklerini, özellikle Ukrayna'yı destekleme konusunda ortak çabaların öne çıktığını anlattı. "Her şey, (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in emperyalist planının Ukrayna'nın fethiyle sona ermeyeceğini, aksine bununla başlayacağını gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Rusya'nın altyapıya yönelik saldırılarının arttığına, Kuzey ve Baltık denizlerinde provokasyonlar görüldüğüne dikkat çeken Merz, Ukrayna'nın Avrupa'nın da güvenliğini savunduğunu belirtti. Merz, Ukrayna'ya desteğin sürdürüleceğini ve bu desteğin uzun süre devam edebileceğini söyledi.