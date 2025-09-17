Merz: Putin Çoktandır Sınırları Test Ediyor — Almanya'dan Güvenlik Uyarısı

Merz: Putin Çoktandır Sınırları Test Ediyor

Almanya'da artan güvensizlik ve savunma önlemleri

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Federal Meclis'te yapılan bütçe görüşmeleri kapsamında yaptığı konuşmada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in çoktandır sınırları test ettiğini söyledi. Merz, halkın ülkede giderek artan bir güvensizlik duygusu içinde olduğunu vurguladı.

Merz, konuşmasında "Özgürlüğümüz sadece soyut değil, çok somut şekilde tehdit altında." ifadelerini kullandı ve Serbest ticarete ve açık pazarlara karşı çıkan yeni korumacılığın ülkenin ekonomik modelini baskı altına aldığını belirtti. Alman hükümeti olarak özgürlüğü koruyacaklarını, refahı güvence altına alacaklarını ve toplum içinde yeni birliktelikler sağlayacaklarını aktardı.

Ukrayna savaşına da değinen Merz, Rusya tarafından başlatılan çatışmanın AB ve NATO ülkelerinde hissedildiğini belirterek, "Savaş hayatımızı çok somut şekilde etkiliyor. Bu savaşın bitmesini istiyoruz." dedi. Merz, savaşın daha uzun sürmesinden duyulan endişeyi dile getirirken, Ukrayna'nın siyasi egemenliği ve toprak bütünlüğünden taviz verilmemesi gerektiğini savundu.

Merz, "Kapitülasyon, Putin'i yalnızca bir sonraki hedefini aramaya cesaretlendirir." uyarısında bulunarak son günlerde Polonya ve Romanya'nın hava sahalarının ihlal edilmesinin bu tehdidin ne kadar somut olduğunu gösterdiğini söyledi.

Rusya'nın Alman toplumunu istikrarsızlaştırmaya çalıştığını ileri süren Merz, "Putin, çoktandır sınırları test ediyor. Sabotaj yapıyor, casusluk yapıyor, cinayet işliyor, huzursuzluk çıkarmaya çalışıyor." değerlendirmesinde bulundu. Merz, hükümet olarak buna izin verilmeyeceğini ve Almanya'nın direnç ve savunma yeteneklerinin güçlendirileceğini sözlerine ekledi.