Merz, Trump'ın Gazze Planını Memnuniyetle Karşıladı

Berlin'den destek ve çağrı: Ateşkese ulaşma fırsatı

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD Başkanı Donald Trump tarafından Gazze Şeridi'nde ateşkese ulaşılması amacıyla sunulan planı memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

Merz, Berlin'de yaptığı açıklamada, "Başkan Trump tarafından sunulan Gazze barış planını memnuniyetle karşılıyoruz. Bugüne kadar akan kanın ardından bu plan, savaşı sona erdirmek için en iyi şans, en azından şimdiye kadarki en iyi şans." dedi.

Planın İsrail tarafından desteklenmesinin önemli bir adım olduğuna vurgu yapan Merz, Hamas'a bölgede barışa giden yolun açık olması için planı kabul etme çağrısında bulundu.

Anlaşma sağlanması halinde Almanya'nın planın uygulanmasına siyasi, insani ve bölgenin yeniden inşası konularında katkıda bulunmaya hazır olduğunu belirten Merz, bunun İsrailliler ve Filistinliler'in günün birinde iki devlet halinde barış ve güvenlik içinde yaşayabilecekleri bir Orta Doğu için atılmış bir adım olduğunu ifade etti.

Merz ayrıca, ABD Başkanı Trump'a ve bölgedeki Arap devletlerine bu plan konusunda gösterdikleri ısrar ve işbirliği için teşekkür etti.