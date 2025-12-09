Merz: Ukrayna Olmadan Karar Alınamaz — Paşinyan ile Berlin Görüşmesi

Merz: "Ukrayna olmadan Ukrayna hakkında karar almak düşünülemez"

Merz ile Paşinyan Berlin'de bir araya geldi; barış sürecine ve AB ilişkilerine vurgu

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, resmi ziyaret için Berlin'e gelen Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile görüştü. Görüşmenin ardından iki lider ortak basın toplantısı düzenledi.

Merz, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış anlaşmasını memnuniyetle karşıladığını belirterek, Paşinyan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i tebrik etti. Merz, "Mart ayında varılan anlaşmayı ve ağustos ayında Washington’da transit ve ulaşım yolları konusunda varılan mutabakatı memnuniyetle karşılıyorum. Bu anlaşma Güney Kafkasya’da barış ve refah için bir umut ışığıdır." dedi.

Merz, ayrıca bu anlaşmanın bölgeye ve Avrupa'ya olumlu bir sinyal gönderdiğini vurgulayarak, "Bizim açımızdan şimdi önemli olan, Ermenistan ve Azerbaycan’ın kalan adımları birlikte ve barış içinde atması ve henüz çözülmemiş sorunların karşılıklı anlaşma ile çözülebilmesidir" ifadelerini kullandı.

"Ermenistan’ın Avrupa Birliği’ne daha fazla yaklaşmak istediği yönündeki isteğini memnuniyetle karşılıyoruz"

Merz, Ermenistan’ın AB'ye yaklaşma isteğini desteklediklerini belirtti: "Ermenistan, Avrupa Birliği üyeliği için birçok koşulun yerine getirilmesi gerektiğini biliyor. Bunlar özellikle Kopenhag kriterleridir. Bu yolda işbirliğini yoğunlaştırmak istiyoruz. İmzaladığımız ortak bildiri bu yönde atılmış doğru bir adımdır." Merz ayrıca, Ermenistan için "çok büyük, tarihi bir fırsat" olduğunu söyledi.

"Ukrayna olmadan Ukrayna hakkında karar almak düşünülemez"

Rusya-Ukrayna savaşına değinen Merz, "Rusya’nın gerçekleştirdiği savaş, acı ve yıkım sona ermelidir." dedi ve adil, kalıcı bir barış için çaba sarf edileceğini belirtti. Merz, "Ukrayna olmadan Ukrayna hakkında bir karar almak, Avrupalılar olmadan Avrupa hakkında bir karar almak düşünülemez. Ukrayna ve Kiev için dayatılan bir barış düşünülemez" ifadelerini kullandı.

Merz, savaşın birkaç saat içinde Rusya’nın tek başına alacağı bir kararla sona erebileceğini belirterek, savaşın Ukrayna’dan kaynaklanmadığını ve sivillere yönelik saldırıların sürdüğünü söyledi. Önümüzdeki günlerde ABD’de yapılacak görüşmelerin bu bağlamda belirleyici olacağını aktardı.

Ermenistan’daki gelecek yıl yapılacak genel seçimlere de değinen Merz, Rusya'nın hibrit saldırılarına işaret ederek, "Rusya, sadece Avrupa’yı değil, Ermenistan’ı da hibrit saldırılarla istikrarsızlaştırmaya çalışıyor" dedi ve AB hedefleri hakkında yayılan yanlış bilgilerin rahatsız edici bir norm haline geldiğini kaydetti.

"AB’nin kuralları ABD’li şirketler için de geçerli"

Merz, Avrupa Birliği'nin X platformuna verilen 120 milyon euro para cezasına ilişkin olarak, "ABD şirketleri de Avrupa’da burada geçerli olan kuralları kabul etmek zorundalar. Bunlara uymazlarsa elbette Almanya ve Avrupa’da da yaptırım uygulanabilir. Avrupa Birliği’nin hukuki kuralları sadece Avrupalı şirketler için değil, Amerikan şirketleri ve diğer tüm şirketler için de geçerlidir" dedi.

Paşinyan ise ziyaretini tarihi olarak nitelendirerek, "Bugün Ermenistan ve Almanya arasındaki ilişkiler stratejik ortaklık aşamasına geçiyor" dedi. Paşinyan, Almanya'nın Ermenistan-AB ilişkilerinin derinleşmesine verdiği desteğin önemine değindi ve siyasi desteğin sürmesini umduğunu belirtti.

Paşinyan, Ermenistan-Azerbaycan barış sürecinin hem bölge hem de Avrupa için fayda sağlayacağını vurgulayarak, "Türkiye ve Ermenistan arasındaki sınırın açılmasını sağlayacağımıza ve demiryolu ile Almanya’ya kadar giden yolu bulacağımıza inanıyorum" dedi.

