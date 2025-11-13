Merz: Ukraynalı gençler Almanya’ya gelmeyip ülkelerinde hizmet etmeli

Merz: Ukraynalı gençler Almanya’ya gelmek yerine ülkelerinde hizmet etmeli

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde, Ukraynalı gençlerin Almanya’ya gelmek yerine ülkelerinde kalarak hizmet etmeleri gerektiği yönündeki görüşünü ilettiğini açıkladı.

Görüşmenin ayrıntıları

Merz, başkent Berlin’de Almanya Perakende Federasyonu (HDE) tarafından düzenlenen etkinlikte konuşurken, bugün Zelenskiy ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin bilgi verdi. Başbakan Merz, görüşmede Ukraynalı genç erkeklerin Almanya’ya gelmek yerine ülkelerinde kalarak hizmet etmeleri gerektiğini aktardığını belirtti.

Merz sözlerini şöyle aktardı: "Devlet Başkanı Zelenskiy’den bunu sağlamasını istedim. Ukrayna’da onlara ihtiyaç duyulduğunu belirttim".

Koalisyonun sosyal yardım düzenlemesi

Koalisyon ortakları Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti (SPD), Rusya savaşı nedeniyle Almanya’ya gelen Ukraynalılara yönelik sosyal yardımlarda değişiklik yapma kararı aldı. Buna göre, daha önce verilen 563 euro tutarındaki Vatandaşlık parası (Bürgergeld) yerine, 441 euro tutarındaki Sığınmacı Ödeneği (Asylbewerberleistungsgesetz) ödenecek.

Koalisyon partileri, dün akşam yaptıkları toplantıda, 1 Nisan 2025 tarihinden sonra Almanya’ya gelen tüm Ukraynalıların sığınmacı statüsünde değerlendirileceğini ve daha az sosyal yardım alacağını kararlaştırdı. Ayrıca Ukraynalılara yönelik sağlık yardımlarının da temel düzeyde kısıtlanmasına yönelik uzlaşma sağlandı.

Resmi açıklama

Alman Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada ise Başbakan Merz’in Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde Ukraynalı mültecilerin durumunun ele alındığı belirtildi. Hükümetin, Ukrayna’dan gelen mültecilerin vatandaşlık parası yerine sığınmacı ödeneği almalarına dönük düzenlemeyi hayata geçirme planını Merz de doğruladı.

